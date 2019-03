Las súper poderosas de las Redes Sociales en Bolivia

Conforme pasa el tiempo las mujeres toman cada vez más espacios de liderazgo ,no solo como colectivo, ya son la fuerza de consumo más grande del planeta, sino también como líderes individuales en diferentes rubros: Empresariales, políticos, deportivos y del entretenimiento. Las redes sociales no escapan a este cambio de paradigma.

La consultora de Escucha de Redes Sociales & Inteligencia de medios Eufonía elaboró un ranking de las mujeres bolivianas con más seguidores en redes sociales (Fundamentalmente Facebook, Instagram y Twitter).

La primera constatación de estas listas es que Anabel Angus es la Reina de las Redes Sociales. La presentadora de los programas La Revista y Calle 7 lidera la lista de Facebook, es la segunda en Instagram y se encuentra en el top ten de Twitter (Fuente: Social Bakers).

Una segunda certeza es que las estrellas de la televisión son las favoritas de las redes. En Facebook 8 de las 10 mujeres con más seguidores son presentadoras o actrices, el saldo está integrado por una deportista y una cantante.

Similar situación se produce en Instagram red social favorita de los jóvenes que ya cuenta con una comunidad cercana al millón de suscriptores en Bolivia. Instagram es una red basada básicamente en la fotografía que ha conseguido generar un vinculo con las generaciones más jóvenes. En Instagram quienes tienen más seguidores (10) llegan de la televisión. Acercandose rápidamente al top ten se encuentra la nueva vocalista de la banda Uruguaya Rombay, la beniana Megumi Bowles.

La red donde se rompe un poco la hegemonía de las divas televisivas es Twitter. Allí la distribución está más equilibrada ya que quien lidera es la actriz boliviana radicada en Norteamerica, Ximena Herrera. El segundo y tercer lugar lo ocupan las periodistas Priscila Quiroga y Marcela Rengel.

El carácter público (los perfiles y mensajes son de libre acceso) y urgente (sólo permite 280 caracteres por mensaje), así como su capacidad de generar opinión pública hacen que Twitter sea un espacio ideal para establecer importantes relaciones entre las fuentes y los medios de comunicación, situación que justifica la presencia de periodistas, políticos y organismos públicos.

Facebook

La red de Zuckerger es la favorita de los bolivianos. Se estima que tenemos cerca de 5 millones de suscriptores a Facebook en el país, entonces no es de extrañar que la cuenta de Anabel Angus esté cerca del millón de seguidores.

Los post más exitosos de Facebook son los siguientes: El post fotográfico de Anabel con la bandera LGBT que obtuvo más de 16600 reacciones, fue compartida 2296 veces y generó 4066 comentarios. El segundo fue el post del Facebook Live Video que hizo Gabriela Zegarra durante su matrimonio el cual obtuvo 14600 reacciones, fue compartido 1382 veces y generó 3666 comentarios. Como anécdota ambas publicaciones son de la misma fecha, 14 de febrero Día de San Valentín.

Los conceptos más asociados a Anabel son: Hermosa, bella y pareja. En el caso de Gabriela Zegarra los conceptos son felicidades, bendiciones, hermosa, Dios, pareja y boda.

¨Estos insights descubiertos son totalmente coherentes con las publicaciones más exitosas de ambas presentadoras y son un reflejo del tipo de sentimiento positivo que despiertan en sus comunidades¨, sostuvo Franco Montes Blacutt, Socio Director de Eufonía.

Twitter

En Twitter reina la Actriz Ximena Herrera quien constantemente twittea o retwittea notas relacionadas a la actuación y a proyectos artísticos en los que participa. Su reputación digital es altamente positiva ya que su porcentaje de comentarios negativos no llega ni al 5%.

En el caso de la periodista Priscila Quiroga los conceptos más asociados a su cuenta son John Arandia, Andres Gomez V, Bolivia, CF Valverde, Mery Vaca y Evo Es pueblo que son las cuentas de otros periodistas o políticos con las que se relaciona. Su actividad en Twitter genera un sentimiento negativo de un 18%.

Instagram

El ranking de Instagram está basado en 2 variables: Aquellas cuentas que tienen mayor cantidad de seguidores y el número de interacciones por publicación. En Instagram quien se lleva el cetro es la actriz paceña Ximena Herrera con su cuenta @Ximenaherrera7. Ella lidera el top ten de las mujeres bolivianas con más seguidores en Instagram (578.000). El segundo lugar lo ocupa Anabel Angus con 523000 seguidores y se le acerca rápidamente la presentadora Gabriela Zegarra (tiene 366.000 seguidores).

Un caso especial es el de Susana Heredia quien tiene la página Los Mejores Chistes Que Me contaron By Susana Heredia que es una página que recopila chistes y memes que tiene una audiencia de 1.9 millones de seguidores. Esta página no ingreso en las listas ya que no tiene contenido personal de la autora a diferencia de todas las demás páginas listadas en los rankings propuestos

MUJERES CON MÁS SEGUIDORES