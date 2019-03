Leaving Neverland, el documental de HBO sobre los abusos sexuales a menores de Michael Jackson

Los abusos sexuales cometidos por el Rey del Pop.

El documental dividido en 2 partes en total suman un poco más de 2 horas, fue presentado en enero de 2019 en el festival de Sundance en Estados Unidos en el que Wade Robson y James Safechuck revelan que fueron abusados sexualmente por Michael Jackson desde los 7 años hasta los 14. El video recientemente fue publicado en HBO, su director Dan Reed recibió una ovación en la presentación de la proyección y en ese momento dijo: “es un documental devastador, pero sobre todo, muy creíble”.

Para quienes no tienen acceso a la versión de pago de HBO colocaré los links de YouTube a ambas partes subtituladas al español.

Es difícil ver el documental y no caer en catarsis y sentir cierta traición de quien fuera hasta ese momento para algunos, su ídolo por sobre muchos otros cantantes, en mi caso, me costó un poco verlo desde el lado profesional con orientación hacia el análisis puesto que es bastante perturbador sin siquiera haber adoptado una posición sobre si es cierto o no, como documental está muy bien armado en su cronología de los hechos históricos y se apoya con imágenes y videos nunca antes vistos ya que pertenecen a los afectados.

Para entrar en materia sobre el contenido y las declaraciones Robson y Safechuck 30 años después dejan en claro que ambos fueron muy afectados por su relación con el cantante desde muy temprana edad. El análisis se puede abordar desde la perspectiva del documental en sí, es decir, lo técnico y desde el lado de su contenido, aun me queda bastante empañado definir la obra como una redención por los hechos o simplemente un buen producto atractivo ya que involucra palabras de enganche como Michael Jackson – Abuso Sexual a Menores- con solo este juego de palabras ya se obtiene una gran atención para buscar la manera de ver el documental.

Entrando en las declaraciones y el contenido del film, es muy difícil no apuntar a los padres quienes somos responsables por la seguridad y la salud de nuestros hijos. Es muy extraño que un par de madres permitan que sus dos hijos prácticamente vivan con un adulto extraño, es como si se los hubieran ofrecido en bandeja. En el documental hablan los familiares y muestran la situación como algo común eso de “te presto a mi hijo para que jueguen”. El agravante acá también es que ambos entonces niños fueron reclutados por el cantante en Australia y llevados hasta California, a otro continente, al Rancho Neverland, según el documental, las madres los acompañaron y según detallan ellas dormían en una segunda planta mientras que sus hijos pasaban el tiempo con Michael Jackson supuestamente “jugando” por muchas horas, estos niños dormían inclusive en el dormitorio del Michael. Yo me pregunto si ánimos de emitir un juicio de valor ¿En qué estaban pensando estas madres? Quiero abordar mi análisis en dos postulados, en la irresponsabilidad de los padres y en lo perturbado que fue Michael Jackson ejerciendo manipulación desde su posición de poder, ojo, que no lo digo asumiendo que fue un pervertido sexual pedófilo, estoy mencionando esto desde el mismo beneficio de la duda, así no hubieran existido los abusos, la situación hasta antes de eso ya era chueca y sospechosa.

Estos dos niños, ahora hablan del amor que le tenía a la estrella y en ningún momento hablan ni se muestran como una forma de búsqueda de dinero por parte de los padres puesto que en un par de ocasiones cuando Michael fue acusado por otros niños de abusos sexuales, Robson y Safechuck declararon que nunca habían sufrido estos abusos y su posición siempre fue la de proteger a Jackson en los estrados. Michael en una ocasión fue absuelto llegando a un acuerdo económico millonario ($us 23 millones) con los acusadores y beneficiándose judicialmente con la declaración de los protagonistas del documental.

30 años después deciden hablar y procesar al cantante aun después de su muerte, sus acusaciones hasta la fecha fueron denegadas por parte de la fundación de Michael Jackson.

¿Qué puede ser peor en cuanto a inhumanidad? ¿Cómo se puede ser tan perverso para inducir a un niño o niña cometiendo actos lascivos en los que no saben defenderse? La pedofilia es una realidad demostrada, en Estados Unidos de 1950 a 2002 fueron reportados 4.392 casos de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes, son cifras recopiladas por el John Report en 2004. Las denuncias de pederastia y pedofilia no sólo han alcanzado a sacerdotes sino que también fueron practicados por obispos y cardenales.

¿Fue Michael Jackson un pedófilo?

Mira las dos partes del documental acá:

Parte 1 https://www.youtube.com/watch?v=1BEkZeKVysY

Parte 2 https://www.youtube.com/watch?v=LagmufSEo_4

Foto: Wade Robson (izq), el director Dan Reed y James Safechuck

Fuente: Julico Jordán