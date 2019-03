Los Beatles y el fútbol: las conexiones en sus obras y por qué Lennon se hizo hincha de Racing

En la canción “We got married” de su LP “Flowers in the dirt” (1989), Paul hace referencia al fútbol en ‘Scoring goals for the other team’ (haciendo goles para el otro equipo) y en el LP “Flaming Pie” (1997) , en la canción “Somedays” dice: “Is not good asking me what time of day it is, who won the match or scored the goal. Somedays I look, somedays I look into your soul” (No está bien estar preguntándome qué momento del día es, quién ganó el partido o marcó el gol. Hay días que miro, hay días que miro dentro de tu alma).