MAS desata ataque sistemático contra Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana: Álvarez de Sol.bo

La Paz / La secuencia de denuncias realizadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS) contra la alianza política de oposición Comunidad Ciudadana (CC), es parte del ataque sistemático contra la candidatura de Carlos Mesa, potencial rival de Evo Morales hacia la presidencia del Estado en las próximas Elecciones Nacionales, expresó Beatriz Álvarez, representante departamental de CC y concejal del municipio de La Paz.

“No nos sorprendería que saquen algo contra nosotros, que se inventen. Nadie está libre de las acusaciones falsas que hace el MAS que son parte del proceso electoral pero la población sabe y nos les cree porque todo el tiempo mienten”, manifestó Beatriz Álvarez, concejala de Soberanía y Libertad (Sol.Bo).

El MAS, semanas atrás, denunció al concejal Fabián Siñani y su relación con la empresa Tratamiento Especializado de Residuos Sólidos y Servicios Ambientales (Tersa S.A.), donde su esposa Maricruz Medrano, era la representante legal, pero esta empresa prescindió de sus servicios a la semana de conocerse el caso.

La segunda denuncia fue una vez más contra Medrano, quien hacia trámites municipales para la empresa Toyosa S.A. relativos a problemas en el uso de suelos en el predio propiedad de la empresa, ubicado en la curva Holguín de la zona de Obrajes; además que la asistente del concejal Pedro Susz, Marcia Romero, quien ya renunció, es conyugue del subgerente de dicha empresa.

Frente a la ola de denuncias desde la bancada de diputados del MAS, la representante departamental de CC, Álvarez, aseguró que es un tema “netamente político”, pero que el mismo, no les va distraer porque como Gobierno Municipal de La Paz, tienen mucho trabajo y están en pleno desarrollo e instalación de equipos de diálisis que serán para las personas que necesitan con urgencia esta asistencia médica y que el municipio les otorgará, precisó.

Recalcó que las intenciones del MAS es dañar a Sol.Bo, porque es parte de la alianza Comunidad Ciudadana, organización política que sostiene la candidatura del expresidente Carlos Mesa, quien cada vez se afianza más hacia el electorado paceño y para esto internamente se están organizando.

“Es una arremetida política contra Sol.bo, porque los del MAS saben que cada vez estamos más fuertes y por eso están acudiendo a la guerra sucia pero no dejaremos que nos distraigan, porque lo que buscan es desbaratar la alianza, ellos han visto las encuestas, nosotros fuertes y por eso están asustados”, afirmó Álvarez.

NO ES POLÍTICO

La diputad del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sonia Brito Sandoval, negó que se trate de posturas políticas las denuncias de la “red de relaciones del Gobierno municipal con algunas empresas proveedoras de servicios al municipio”.

“No hay interés político. No son datos forzados son absolutamente ciertos y están respaldados (…) el problema de Alpacoma está latente, aún no comienzan la auditoría, persiste la contaminación en la zona y el MAS denuncia por el uso indebido de influencias, incumplimiento y omisión de deberes”, manifestó Brito.

Agregó que los ilícitos por los que denunciaron ya están en la Fiscalía y es contra el concejal Fabián Siñani, Giovanni Jemio, exdirector del Sistema de Regulación Municipal (Siremu), y la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la comuna, Luis Revilla, quien aún apoya a Siñani a pesar que el Concejo decidió por unanimidad remitirlo al Comité de Ética, “no es contra Carlos Mesa”.

“Es absurdo que digan que se trata de posturas políticas, si fuera así que el MAS está desesperado, lo cual no es cierto porque en todas la encuestas estamos primero, segundo que no es un denuncia contra Carlos Mesa; hemos comenzado toda la investigación por el problema de Alpacoma, que sucedió hace un mes y aún persiste, no es de hace años atrás”, aseveró.

Recalcó que como asambleísta representante del departamento de La Paz, tiene la obligación de fiscalizar y gestionar, “tenemos más denuncias pero debemos tener el respaldo para hacerlas públicas”, anunció Brito.

El Diario / La Paz