Mira lo que dijo Fernando Saucedo sobre Miguel Ángel Portugal

El mediocampista cruceño lamentó haber fallado el 1-0 ante Boca Juniors y reconoció que quienes tienen que hacer el trabajo en la cancha son los futbolistas. Apunta a levantarse para seguir luchando en la Copa.

Con la molestia de no haber pasado del empate ante Boca Juniors (0-0), el mediocampista de Wilstermann Fernando Saucedo salió a remarcar que el director técnico, Miguel Ángel Portugal, no entra a la cancha para hacer el trabajo de los futbolistas. Falló un gol que pudo cambiar la historia en un pálido encuentro que se disputó en el Félix Capriles (0-0).

Saucedo fue el jugador elegido para hablar en conferencia de prensa e hizo de todo para canalizar su desazón por el resultado de local cante el xeneize. “Sí, estoy molesto conmigo mismo porque tuve una chance de hacer gol, no la hice y eso me perjudica, también al equipo. Lamentablemente el técnico no va a entrar para hacer un gol por mí, yo lo tengo que convertir”, remarcó el volante cruceño.

En el minuto 50 del partido, Saucedo mandó un derechazo que se fue cerca de la portería visitante. El pase entrelíneas lo había hecho Cristian ‘Pochi’ Chávez, que fue la figura del cotejo disputado en Cochabamba.

Para Saucedo, la esperanza de avanzar a la siguiente fase de la Libertadores no está perdida. “Sé que tenemos equipo para ir a buscar resultados positivos en cualquier cancha. Sé que es muy difícil, pero la ilusión está intacta”, concluyó el exOriente Petrolero.

Wilstermann integra el grupo G, junto al Paranaense y Deportes Tolima.

