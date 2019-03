Mujer en moto pierde la vida, patrulla no brinda auxilio y escapa del lugar

Esta madrugada una mujer que iba a bordo de una motocicleta perdió la vida, el conductor de la moto quedó gravemente herido y fue trasladado a una clínica, un testigo asegura que los que venían en moto se pasaron el semáforo en rojo pero la policía los persiguió a gran velocidad y cuando ocurrió el accidente la patrulla huyó del lugar sin prestar auxilio.

“La moto se giró en Santos Dumont en rojo a la derecha, no me di cuenta de la patrulla que seguía a la moto, cuando me tocó la sirena empecé a dar paso a la patrulla, y cuando me adelantó yo empecé a acelerar para ver qué es lo que pasaba en esta curva, porque venían a uno 120km/h. a toda velocidad venían, cuando giré ya estaba la moto tirada y la patrulla se fue, hechos los burros” indicó el testigo.

El sub comandante de la policía señaló que efectivamente un carro patrullero se encontraba persiguiendo a unos infractores y en la persecución ocurrió el accidente, no quiso detallar sobre si los oficiales de la patrulla brindaron auxilio a los accidentados, señaló que en horas de la tarde se brindaría un informe completo del tema.

Fuente: Unitel