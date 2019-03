“No sé cómo criaré a mis trillizos, no tengo trabajo”

La familia de un niño y dos niñas no tiene ni para pañales. Los padres de los trillizos de Comarapa están en la misma situación

Berthy Vaca Justiniano

Modesta Flores Arana (24) dio a luz trillizos la tarde del jueves en la maternidad Percy Boland. Se trata de un niño saludable y de dos niñas que se encuentran recibiendo atención en terapia intermedia, pero el director del hospital les augura un pronto restablecimiento.

José Luis Moreno Padilla, padre de los tres pequeños, ha recibido varias llamadas de parientes y amigos felicitándolo por el triple advenimiento que, por un lado, le complace, pero también está seriamente preocupado por su manutención, pues el múltiple nacimiento lo agarró en tiempos difíciles y realmente no sabe cómo criará a sus hijos, pues no tiene trabajo.

El matrimonio vive en Cotoca, sobre el camino que conduce a Mapaizo. José Luis es albañil y reveló que no consigue trabajo estable desde hace dos meses, lo cual no le ha permitido adquirir con anticipación ropa, pañales, mamaderas, leche y otros artículos que se necesitan para la crianza de los bebés.

“No he podido conseguir trabajo y, por otro lado, el hecho de estar sin hacer nada sirvió para cuidar a mi mujer, pues no podía dejarla sola con su embarazo complicado. Más o menos desde que cumplió cinco meses empezó a sufrir fatigas cada vez más frecuentes y yo le ayudaba como podía. Ahora que han nacido los niños qué iré a hacer para criarlos, pero hay que buscar soluciones a los problemas, porque si no, se me vendrán encima”, expresó ayer en la maternidad mientras esperaba las 11:00, el horario de visitas a las pacientes.

Fernando Saavedra, director interino del centro Percy Boland, indicó que los trillizos están en buen estado de salud. “Las expectativas de plena recuperación de estos trillizos es alta. Los que pueden presentar alguna complicación por su peso son las niñas de la mamá que llegó de Comarapa, en especial la bebé que nació con un peso de 880 gramos”, indicó Saavedra.

En situación similar

El médico se refiere a las trillizas que nacieron el jueves por la mañana en la maternidad, cuya madre, Nancy Hurtado Pérez (38), las dio a luz a los siete meses de gestación, con un alto grado de prematurez, por lo que se encuentran en incubadoras de terapia intensiva.

Israel Ledezma y su esposa, Nancy Hurtado, son también personas de escasos recursos ahora con una prole de ocho hijos que alimentar, pues antes procrearon a cinco.

La pareja es casera en un campo de fútbol de la Alcaldía de Comarapa, donde el hombre administra la cancha y su mujer elabora algunos comestibles para vender. Hacen uso de un cuarto y de un contenedor metálico para dormir, cocinar y hacer sus actividades diarias.

Esta familia esperaba mellizos, pero un examen médico más completo en la maternidad reveló que eran tres pequeños. Fidelia Rosas y Kelly Ledezma, abuela y hermana de las trillizas, respectivamente, apelan a la solidaridad de la gente para recibir ayuda.

