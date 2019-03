Ortiz: No existe justificación alguna para adelantar las elecciones por un mes

El senador y candidato presidencial por la Alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, ha denunciado hoy que no existe justificación alguna para adelantar las elecciones generales por un mes, las mismas que están fijadas para el mes de octubre, luego que se conociera que el Órgano Ejecutivo habría enviado una misiva al Tribunal Supremo Electoral pidiendo que las mismas se realicen el 29 de septiembre del presente año.



El legislador por Santa Cruz explicó que circula información en sentido que existiría la intención por parte del Gobierno del MAS de adelantar las elecciones nacionales para el 29 de septiembre del presente año.

“Queremos fijar una posición muy clara: no existe ninguna justificación para adelantar un mes las elecciones, el MAS no puede fijar la fecha para las elecciones y aquí nosotros no vamos a aceptar un movimiento (de la fecha) de las elecciones que sea más de una semana, o una semana para atrás o una semana para adelante.

Si el motivo de mover la fecha es que van a estar ocupados los mismos recintos electorales, las escuelas en la Argentina ese mismo día, habrá que mover (los comicios) siete días para adelante o siete días para atrás; el domingo anterior o el do mingo posterior”, adelantó Ortiz.



El legislador y candidato por Bolivia Dice No agregó que cualquier otra modificación de la fecha será rechazada, impugnada y denunciada como una manipulación político electoral del MAS.



“Claramente no hay ninguna otra razón que pueda justificar una modificación de fecha tan significativa como la que está buscando el MAS, a través de una comunicación que habría enviado el Ejecutivo al Tribunal Supremo Electoral”, sentenció el candidato presidencial.



En ese sentido, el legislador subió un tuit a su cuenta reiterando que el pedido del presidente Evo Morales para modificar la fecha de las elecciones generales es ilegal. En el mismo tuit Ortiz recuerda que “según la Ley de Organizaciones Políticas, art. 29, las primarias se realizaron 120 días antes de la convocatoria a elecciones nacionales, las cuales se efectuarán al menos 150 días después de la convocatoria (art. 94 Ley del Rég. Electoral). Pedido de Evo es ilegal”.

Fuente: (Prensa Demócratas)