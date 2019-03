Presentan denuncia contra médico forense que certificó violación en caso ‘La Manada’

PRESENTAN DENUNCIA CONTRA MÉDICO FORENSE QUE CERTIFICÓ VIOLACION EN CASO LA MANADA

Joadel Bravo, abogado de Alejandro Saavedra uno de los 5 jóvenes acusados del presunto delito de violación grupal a una joven de 18 años presentó una denuncia en el IDIF contra la forense, Veronica Justiniano, que certificó la violación a la joven víctima. Bravo manifiesta que no está en condiciones de haber certificado este extremo por qué no está afiliada al colegio médico de forenses, se la acusa de los presuntos delitos de uso de instrumento falsificado, falsedad ideológica y falsificación de sello, el abogado espera que el IDIF tome las medidas respectivas contra la médico ya que no puede firmar como forense sin estar reconocida por el colegio de forenses. El abogado señala que lo que corresponde es que los jóvenes queden en libertad y no sean acusados al existir un informe que es la base de la denuncia que es ilegal.

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

Fuente: Detrás de la Verdad