Puente Rurrenabaque-San Buenaventura sin fecha de conclusión, ABC busca más recursos

Puente Rurrenabaque-San Buenaventura durante una inspección de ANF junto con vecinos. Foto: ANF

Rurrenabaque, 20 marzo (ANF).- El puente Rurrenabaque-San Buenaventura que pretende unir el norte de La Paz con Beni no tiene fecha de conclusión, y por ende, de inauguración. Así lo hicieron saber el ministro de Obras Públicas, Óscar Coca y el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Luis Sánchez-Gomez durante la inspección realizada a la obra a cargo de la china Sinopec, que exigió un incremento presupuestario para terminar el trabajo.

El proyecto denominado “Construcción puente Rurrenabaque-San Buenaventura y sus accesos”, contemplaba un costo de 112,2 millones de bolivianos provenientes del Tesoro General del Estado (TGE), tras un conflicto en la región por el rechazo de la población beniana al trazo del puente que terminó imponiéndose en una zona donde se identificaron fallas geológicas.

“Prometo acelerar, voy hablar con la contratista, con la ABC tenemos que terminar. Lo difícil ya está hecho y la gente quiere circular y es natural, pero lo vamos hacer cuando esté totalmente concluido”, dejó establecido el ministro Coca a los representantes de la sociedad civil de Rurrenabaque.

Consultado si las obras están paralizadas, Coca dijo que estas se reiniciaron porque en esta época de lluvias, los obreros no trabajan de manera regular.

El 6 de febrero, el alcalde de Rurrenabaque, Anacleto Dávalos (MAS) dijo a ANF que las obras del puente interdepartamental fueron paralizadas por el reajuste presupuestario que se requerirá a solicitud de la empresa china Sinopec, de aumentar a Bs 127 millones el presupuesto.

Por su parte, el presidente de la ABC, ante las observaciones al material y al grosor de la capa asfáltica que se emplea en los accesos al puente, dijo que se utilizará cemento rígido y que eso modificará el presupuesto que no se cuenta a la fecha. “Cuesta más y habrá que buscar de dónde se financia de qué proyecto se saca y pone acá pero no quiero prometer fechas”, aseveró.

Sánchez-Gómez no supo precisar si consiguiendo los recursos adicionales hasta mayo estará listo el puente en octubre y sugirió incluso de manera provisional el tratamiento superficial doble. El Ministro dijo a modo de conclusión que se debe garantizar, que el puente soporte el tráfico del lugar, por lo tanto, debe estar reforzado el puente y sus accesos.

El presidente de la zona Sur de Rurrenabaque, Yori Sossa lamentó la postergación de la obra que debió entregarse de manera oficial y con la participación del Presidente este mes, tras varios cambios de fechas.

“Pero vemos que sigue habiendo fallas por falta de muros de contención porque solo pusieron geomallas en las zonas donde desmontaron y se ve que se sigue bajando la tierra porque es una tierra movediza”, dijo.

ANF pudo evidenciar en una visita in situ el 18 de marzo reciente que no sólo falta la conclusión de las vías de acceso al puente, sino también trabajos en la propia plataforma del puente.

Sossa apuntó que falta obras complementarias que brinden seguridad a los peatones, pero también a los propietarios de viviendas que resultaron afectados por las aperturas de vías y otros trabajos. “Estamos en el puente y vemos que ni los accesos están terminados porque no está acorde al proyecto, está todo lleno de barro, no cumplen con unir las calles inconclusas que están destrozadas y no hay seguridad para niños y personas de la tercera edad”, aseveró.

Con fallas geológicas

El mes de septiembre del año pasado, la ABC- La Paz afirmó que la obra sería entregada en noviembre y defendió el trazo del puente San Buenaventura-Rurrenabaque, que quiebra el casco viejo del pueblo turístico, como la alternativa “más viable” técnica, económica, social y ambientalmente a pesar que admite de la presencia de “pequeñas” fallas geológicas en los accesos de la estructura. Las poblaciones involucradas creen que la obra agravará el desastre en periodo de lluvias.

“Es la alternativa de factibilidad más viable de las que había (…). Hay todo un respaldo técnico que es lo más objetivo, lo otro, son suposiciones que pueden ser bien intencionadas o tal vez mal intencionadas. Lo más objetivo son estos estudios hidrológicos, geológicos, de criterios de la opción más viable”, afirmó entonces el gerente Regional de la ABC, Boris Calcina.

Sin embargo de acuerdo al plano y descripción geológica de la zona del proyecto elaborado por los consultores Carl Bro y CAEM, la franja con falla geológica inversa pasa por Rurrenabaque y atraviesa San Buenaventura en una longitud de más de 3 kilómetros coincidentes con el trazo.