¿Qué significados adquiere la cerveza en Carnaval?

“Par, siempre debe servirse par para tener suerte y bendición, porque si no se desea la mala suerte a la otra persona y nadie quiere eso”. De este modo, el integrante de la Fraternidad Morenada Porvenir Taraco, Miguel Vega, explicó el porqué, en una fiesta o entrada folklórica, se debe tomar cerveza en número pares.

Asimismo, el fraterno resaltó que romper o hacer caer una botella de cerveza es un augurio de mala suerte, por eso, “lo primero que se debe hacer para evitar la desgracia, es agarrar un vaso de esta bebida con bastante espuma y ch’allar lo que se rompió”.

A lo largo de la historia, la cerveza se enraizó en la fiesta del Carnaval como un elemento importante para brindar por los bienes materiales y agradecer a la Pachamama. Sin embargo, esta bebida ha generado que los bolivianos construyan varias predicciones sobre la suerte, el futuro, hasta adivinar el género de su bebé.

“Si se te cae esta bebida espumosa al suelo o la pateas sin querer, significa que esa noche no te va a ir bien o te vas a pelear con alguien. Por ese motivo, antes de recoger debes ch’allar sí o sí”, manifestó Vega.

Aunque el siguiente procedimiento aún no fue comprobado por la ciencia, hay quienes creen que la cerveza predice el sexo de un futuro bebé. La diseñadora de moda tradicional boliviana, Glenda Yañez, recordó que “cuando estaba embarazada, mi comadre me ch’alló con cerveza y me dijo que mi bebé iba a ser un varoncito, porque vio un carrito en la espuma”.

La diseñadora cree que algunas personas pueden leer el futuro a través de la cerveza, dentro de las reuniones o festividades, y predecir emociones y acontecimientos. “Que iba a creer que en la cerveza se veía el sexo de mi bebé, hasta aposté una cajita, pero al final, perdí porque fue verdad lo que dijo mi comadre”, contó entre risas su experiencia.

Otra creencia que las personas comentan es cuando abren una botella de cerveza y este desborda por la boquilla un poco de espuma. En ese instante, se debe guardar en los bolsillos para tener más dinero y mucha suerte.

Para otras personas, el vaso debe contener bastante espuma, no solo para brindar a la Madre Tierra, puesto que simboliza salud y buena fortuna en el futuro. En cambio, si se sirve poco de esta corona blanca, la persona tendrá muchas penas y angustias en su camino.

La Paz está iniciando con los festejos de carnaval y se extiende hasta el domingo 10 de marzo, con el Entierro del Pepino. En ese transcurso, la cerveza le dirá la suerte y el futuro a muchas personas que creen en estas predicciones.

