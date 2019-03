Se duplica afluencia a hospitales públicos de Bolivia y médicos reiteran que el SUS es un engaño del gobierno

El dirigente de Sirmes-La Paz, Fernando Romero aseguró que se hace sufrir a la población, con la promesa de atención gratuita que no es factible en la realidad.

Se duplica afluencia a hospitales públicos y médicos reiteran que el SUS es un engaño

Pasillos del Hospital de Clínicas de La Paz. Foto: ANF.

La Paz, 26 de marzo (ANF).- El secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) La Paz, Fernando Romero, informó que tras la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) hace casi un mes, la afluencia de pacientes a los hospitales públicos se duplicó, sin embargo las condiciones adversas sobre insumos, equipamiento, infraestructura y personal no cambiaron.

“Hoy día en los hospitales públicos del país y en el hospital de Clínicas específicamente, la afluencia de pacientes se ha duplicado, es enorme y lo que más duele es que son pacientes que vienen con la esperanza de que haya medicamentos, que haya ecografías y otros servicios, pero duele decirles que no hay condiciones”, lamentó Romero, en medio de la protesta que su sector protagonizó este martes.

El dirigente de los médicos reiteró que no existen las condiciones para atender a la gente que tras la implementación del SUS -el pasado 1 de marzo- asiste a los hospitales públicos con la esperanza de recibir atención de salud de calidad.

“Son miles de pacientes que vienen todos los días con la esperanza de una medicación, de un tratamiento, pero hoy en día no hay esa realidad. No se puede tratar de una forma tan irresponsable a la población, es un engaño”, señaló.

Romero aseguró que se hace sufrir a la población, con la promesa de atención gratuita que no es factible en la realidad.

“El paciente que viene al hospital es un paciente que va a sufrir, que va a tener que hacer filas enormes, que no va a tener medicamentos, no va a haber camas donde internarlo, no va a haber terapia intensiva donde recibirlo; esa es la lamentable realidad”, detalló.

Romero pidió a la ministra de Salud, Gabriela Montaño, dejar de dar un discurso “incorrecto” y “trabajar técnicamente” para cambiar esa realidad adversa, además de viabilizar el pago de la deuda que el gobierno tiene con el sector.

“Queremos denunciar que hoy el sector público de salud en La Paz, se encuentra en su momento más crítico. Nuestras farmacias ya no tienen medicamentos, ya no tenemos insumos, ya no tenemos anestésicos, ya no tenemos cómo hacer cirugías, debido a que el gobierno nos debe más de 100 millones de bolivianos que desde el año pasado no cancela. Y no solo eso, sino que todos los días el gobierno amenaza con destituir y procesar a colegas que solo le piden mejores condiciones para atender a la población”, acotó.