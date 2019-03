Sophia, el robot de Hanson Robotics, ya tiene una versión mini que podemos comprar

Sophia es un famoso robot que ha sido protagonista de cientos de artículos y reportajes en los últimos años. Con un rostro bastante realista, ha conseguido incluso ganar la ciudadanía de un país, y formar parte de nuestra lista de 5 robots que imitan las expresiones humanas.

Ahora tenemos una versión mini lanzada por el mismo fabricante, Hanson Robotics.

El proyecto, disponible en kickstarter, pretende que cualquier persona pueda tener una versión mini de Sophia en casa, un asistente virtual que da un poco más de miedo que el Alexa o Google Assistant, de turno.

Little Sophia es la hermana pequeña de Sophia, un robot que ayuda a que el aprendizaje de STEM, la codificación y la IA sean una aventura divertida y gratificante para los niños de más de 8 años. Puede caminar, hablar, cantar, jugar a juegos y contar chistes (no muy buenos, que ese no es el punto fuerte de los asistentes).

Uno de sus objetivos es apoyar y alentar a los futuros científicos, desarrolladores, ingenieros y robotistas que darán forma a nuestro mundo mañana, y para ello creen que un modelo femenino puede incluso ayudar en las decisiones de carrera, mejorando la distribución de mujeres en el sector.

Creen que Little Sophia puede ayudar a trabajar la codificación e IA a los niños, especialmente a las niñas, y para ello cuentan con bastantes actividades, incluyendo intergaciones con móvil:

Little Sophia se centra en contar historias y aprender cosas nuevas, solo en inglés, por lo que si queréis participar del proyecto en kickstarter, tened en cuenta que, además de generar una amplia gama de expresiones faciales humanas, responder a los comandos y participar activamente en las conversaciones, puede ayudar a mejorar el idioma.

Fuente: wwwhatsnew.com