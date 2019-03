Tigo se asocia con Amazon para ofrecer todo el entretenimiento de Amazon Prime Video

Los contenidos, programas y películas disponibles en internet siguen creciendo. Tigo se ha asociado con Amazon para ofrecer promociones exclusivas de Amazon Prime Video. Tigo es la primera operadora en Latinoamérica en brindar este beneficio a sus consumidores.

Hoy, los clientes de Tigo pueden disfrutar de opciones de streaming ilimitadas con Amazon Prime Video que ahora está disponible en los planes Tigo Total y Hogar desde 5 Mbps por tan solo 272 Bs. Asimismo, nuestros clientes pueden adquirirlo contratando planes móviles Post Pago a partir de los 4000 MB por tan solo 200 Bs. Importante destacar que los clientes que contraten su Plan Hogar o su Plan Post Pago Móvil se verán beneficiados con 3 meses de cortesía y después de este periodo, pagarán Bs 22.50 durante los próximos 6 meses. Posteriormente, a partir del mes 10, el precio será de Bs 45 mensuales.

De esta manera, los usuarios Tigo pueden acceder a miles de películas, series y shows de televisión de Amazon Prime Video, ya sea desde la web o descargando la app Prime Video en el smartphone, tableta, Smart TVs y consolas de videojuegos, en donde los clientes podrán elegir cuándo, dónde y cómo ver el contenido. Prime Video ofrece un catálogo robusto de títulos incluyendo series originales de Amazon como LOL: Last One Laughing protagonizada por Eugenio Derbez, Tom Clancy’s Jack Ryan, y Homecoming con la actuación de Julia Roberts; y otros programas exitosos incluyendo series deportivas como All or Nothing – Manchester City con Pep Guardiola.

“Con Amazon Prime Video estamos entregando un valor agregado a nuestros clientes. En Tigo seguimos innovando para que los fanáticos del cine y la televisión puedan seguir encontrando más opciones de entretenimiento en el hogar y también en el móvil. De la mano de Amazon, les brindaremos a los usuarios series y películas populares que no querrán perderse” expresó María Laura Mendoza, Gerente de Marca y Comunicación Institucional en Tigo Bolivia.

Para activar el servicio de Amazon Prime Video, los usuarios deberán ingresar a su perfil en el portal web de Mi Tigo Web, desde donde lo podrán activar y desactivar cuando quieran.

Tigo continúa invirtiendo para ofrecer contenidos innovadores que transformen el estilo de vida digital de sus clientes, brindándoles experiencias a otro nivel. Con la adición de Amazon Prime Video al portafolio de plataformas de categoría mundial que ofrece Tigo como HBO, FOX, Video on Demand, entre otras, Tigo se consolida como uno de los portafolios de internet y entretenimiento para el hogar más completo.

Sobre Tigo:

Telefónica Celular de Bolivia S.A. (Telecel S.A.) es una filial del grupo empresarial Millicom, proveedor líder de servicios de cable y móviles dedicado a mercados emergentes en América Latina. Nuestra misión es construir autopistas digitales, que conectan personas, mejoran vidas y desarrollan nuestras comunidades.

En Bolivia, Telecel opera desde 1991 y ofrece telefonía e Internet móvil de alta velocidad, Internet fijo ilimitado, Televisión por suscripción, contenido de entretenimiento, servicios de billetera móvil y servicios corporativos. En síntesis, ya sea dentro o fuera del hogar, nuestra cobertura acompaña a los bolivianos en todo momento respondiendo a sus diversas necesidades. Nuestra política ha estado enfocada en democratizar el acceso a la tecnología digital en toda Bolivia. Además, a través de inversiones permanentes ampliamos y diversificamos nuestra infraestructura, jugamos un rol dinamizador en la economía y aportamos al crecimiento del país.

Acerca de Amazon:

Amazon se guía por cuatro principios: enfoque en el consumidor por encima de la competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y visión a largo plazo. Opiniones de los clientes, compra en 1-Clic, recomendaciones personalizadas, Amazon Prime, Logística de Amazon, Amazon Web Services, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire, Fire TV, Amazon Echo y Alexa son algunos de los productos y servicios pioneros ofrecidos por Amazon. Para más información, visita www.amazon.es/sobreamazon y sigue @AmazonNewsEU.