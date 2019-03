#PeriodismoSomosTodos

Trabajadores municipales denuncian que hace 3 meses no reciben sueldo y no les agilizan sus nuevos contratos, hoy decidieron cerrar y colocar un candado en la puerta para que no haya atención, la gente molesta llegaba a realizar un trámite y no se podía.

Fuente: Periodismo Somos Todos