Twitter quiere que te suscribas a las conversaciones que te interesan

Twitter está probando una serie de funciones en pro de lograr un entorno más conversacional.

Una de las últimas dinámicas que está probando, propone suscribirse a aquellas conversaciones a las que deseamos dar seguimiento. La idea es que no nos perdamos el desarrollo de un hilo de conversación por no querer participar (comentarios, me gusta, etc) del tema.

Esta opción aparecerá en la esquina superior del tweet, como vemos en la imagen, tomando como ejemplo las capturas que comparte Jane Manchun Wong:





Puede ser una opción interesante para seguir los debates que se crean en torno a las tendencias, o temas ajenos a nuestro círculo de seguidores. Si nos suscribimos, recibiremos notificaciones cada vez que se actualice la conversación, como sucede cuando participamos en un hilo de tweets.

Cuando ya no tengamos interés en el desarrollo de la conversación, revertimos la acción y deshabilitamos la suscripción. Y, funcionaría con tantas conversaciones individuales como deseemos, sin importar quién sea el usuario mientras sea una conversación pública.

Esta dinámica que da la posibilidad de estar pendiente de un tema sin que nadie lo note, pretende animar a los usuarios a pasar tiempo en la plataforma siguiendo temas de interés, aunque prefieran no interactuar con el resto.

Por el momento, esta función está en desarrollo, y tendrá que pasar su período de prueba antes que se considere la posibilidad de implementarla en alguna futura versión de Twitter.

Fuente: wwwhatsnew.com