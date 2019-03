El edificio central del Ministerio de Gobierno, en la avenida Arce. Foto:Archivo / Página Siete

Otra persona denunciada por el Ministerio de Gobierno, por usar supuestamente el nombre del ministro Carlos Romero, es Guillermo Aue Chávez, quien fue delegado de Sport Boys, cuyo presidente es precisamente el titular de esa cartera de Estado.

“Se ha venido denunciando que los ciudadanos de nombres Guillermo Aue Chávez y Luis Norberto Clavijo Castro estarían influenciando en operadores de justicia a nombre del Sr. ministro, con el objeto de obtener ventajas económicas indebidas”, se lee en el comunicado del Ministerio de Gobierno, emitido el 23 de febrero pasado.

Página Siete llamó ayer de forma insistente a Aue -incluso se le envió un mensaje de texto solicitando su contraparte-, pero hasta el cierre de la presente nota no se tuvo ninguna respuesta.

Consultados al respecto, los diputados del MAS David Ramos y Franklin Flores indicaron que los casos de extorsión “no pueden quedar en la impunidad” y que esperan “que el proceso de investigación se profundice”.

¿Quién es Aue?

El nombre de Aue salió a luz en diciembre de 2013, durante la investigación de la presunta red de extorsión que actuó contra involucrados en el caso Terrorismo. En aquella oportunidad, Aue declaró contra el exfiscal Marcelo Soza, a quien acusó de extorsionar.

Aue Chávez, según su declaración ante la Fiscalía, habría facilitado en 2010 una cita entre un empresario cruceño y el exfiscal Soza, en la casa de Claudia Arruda, una de las involucradas en el caso. Ésta declaró ante las autoridades jurídicas que recibió del empresario mencionado un sobre para Soza.

Con ese testimonio y otros, en mayo de 2018, el Tribunal de Sentencia de Santa Cruz sentenció a Soza, refugiado en Brasil, a 12 años de cárcel en el marco de un proceso seguido por extorsionar a involucrados del caso Rózsa.

En 2015, el nombre de Aue Chávez retornó a la palestra mediática, esa vez como delegado del Club Sport Boys, equipo cuyo presidente es Romero. En diciembre de ese año, Romero salió en defensa del delegado Aue Chávez, quien sufrió múltiples contusiones, tras el enfrentamiento que hubo entre jugadores de Universitario y Sport Boys. La trifulca comenzó cuando los entonces directores técnicos de ambos planteles, Javier Vega y Carlos Leep, protagonizaron una discusión que terminó en el enfrentamiento de sus jugadores, dirigentes y equipos técnicos.

En aquella oportunidad, según registros de prensa, Romero afirmó: “el técnico y el arquero de Universitario han iniciado esta agresión criminal y cobarde porque entre cinco personas han golpeado a Guillermo Aue. Es una tentativa de homicidio lo que ha visto el país a través de las imágenes. Yo pido sanciones ejemplarizadoras y duras”.

En busca de contraparte

Ante la denuncia del Ministerio de Gobierno, Página Siete buscó, durante dos días, conocer a qué personas Aue y Clavijo pretendieron supuestamente extorsionar utilizando el nombre del ministro Romero.

El primer día fue el jueves, cuando se visitó el Ministerio de Gobierno para tener su versión.

Desde la Unidad de Comunicación de ese despacho se informó que el encargado de proporcionar los datos era el director jurídico, pero que éste se encontraba en la ciudad de Santa Cruz, en una audiencia. Frente a esa situación, desde esa oficina se pidió que se llamara a las 10:30 del día siguiente (viernes), para coordinar una reunión con el encargado jurídico.

En busca de la contraparte, este medio también llamó el jueves al ministro Romero, quien amablemente solicitó que se coordinara con la unidad de Comunicación de su despacho.

Ayer, este medio llamó a la hora indicada (10:30). La respuesta que se dio desde la oficina de prensa del Ministerio fue, entre otras cosas, que no podían atender el llamado debido a que estaban en un acto y se comprometían a devolver la llamada.

Hasta las 16:00 no se obtuvo respuesta. Es así que Página Siete llamó nuevamente a la unidad de Comunicación, desde la cual informaron que no podían atender porque el ministro Romero estaba en plena conferencia de prensa. Por la noche, este medio insistió en buscar la contraparte del Ministerio de Gobierno. No obstante, anunciaron que el director jurídico enviará hoy una carta sobre el caso.

El comunicado

Postura El 23 de febrero, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que indicó que el ministro Carlos Romero daba a conocer que “ninguna persona puede presentarse a nombre del señor ministro, si no cuenta con la autorización respectiva”.

