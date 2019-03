¡Un recuerdo de Cruyff para Real Madrid! “Nunca vi una bolsa de dinero marcar un gol”

La cuenta oficial @JohanCruyff dejó unas palabras después de la eliminación blanca.

FOX Sports Digital

Ajax eliminó al tricampeón Real Madrid en el Santiago Bernabéu, 2-5 global para acceder a los cuartos de final de la UEFA Champions League, y a través de la cuenta póstuma @JohanCruyff, se leyó este mensaje:

“¿Por qué no podíamos batir a un equipo rico? Nunca vi una bolsa de dinero marcar un gol”.

"Why couldn’t you beat a richer club? I’ve never seen a bag of money score a goal." 💰 #CruyffLegacy pic.twitter.com/5KEbKAyg2K