Wilster inicia hoy ante Always una seguidilla de encuentros

Wilstermann enfrentará hoy (18:15) a Always Ready en el partido adelantado por la jornada 15 del torneo Apertura de la División Profesional y que se jugará en el estadio Félix Capriles. El Rojo cochabambino comenzará con una seguidilla de partidos que incluyen partidos de la Copa Libertadores.

El primer paso del largo viaje que tendrán los aviadores, lo darán en esta jornada frente al Millonario, plantel que busca recuperar los puntos que perdió en condición de local ante The Strongest (1-2).

El director técnico de Wilster, Miguel Ángel Portugal, considera que será una etapa “dura”, pero que tiene previsto encarar de la mejor manera tomando en cuenta que tiene a disposición a todos los futbolistas.

Mientras tanto, Edward Zenteno recibió el alta médica y puede ser tomado en cuenta para los siguientes cotejos. Lo que queda claro es que para el duelo de esta jornada el valluno podría ser incluido en la banca de suplentes y no así en el equipo titular.

Asimismo, la idea que tiene el técnico español es mantener el equipo que presentó en el partido ante Nacional Potosí, el sábado pasado, preservando a sus jugadores para el encuentro del domingo (17:00) ante Bolívar.

En este sentido, Portugal tiene en mente todo el recorrido que le espera en los próximos 10 días, periodo en el que tiene previsto afrontar cuatro partidos, en caso de que se mantenga la programación del cotejo ante Aurora, el próximo 6 de abril.

En este último caso, el gerente del club, Rodrigo Ávila informó que enviaron la solicitud formal para que se modifique la fecha de ese último cotejo.

“Esperamos que la respuesta llegue en esta semana”, aseguró el representante del cuadro aviador.

SERGINHO NO RECIBIRÁ NINGUNA SANCIÓN

REDACCIÓN CENTRAL

“Serginho no salió sin permiso, como señalan algunos medios de comunicación. El señor Gery Vargas dijo que el futbolista pidió permiso para salir, en este caso el árbitro no puede oponerse, le da el aval correspondiente y esto no tiene sanción para el jugador”, señaló ayer el presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Pedro Saucedo.

El nuevo titular de la instancia fue consultado, tras su posesión, sobre la situación peculiar registrada en el partido entre Blooming y Wilstermann, el pasado 17 de marzo, cuando el volante brasileño visiblemente molesto se retiró del campo de juego a los 40 minutos de la segunda etapa, a causa de insultos racistas que se generaron en la tribuna.

En un primer momento se informó que Serginho había dejado el campo de juego sin autorización del juez central; sin embargo, las imágenes mostraron lo contrario y ayer se terminó de confirmar la situación luego de que el presidente de la comisión arbitral diera a conocer la aclaración del árbitro Vargas.

Al final, la demanda que puso Blooming no procederá y, por ende, el jugador no recibirá ningún tipo de sanción o suspensión como se había solicitado en determinado momento.

Mientras tanto, el jugador será titular hoy ante Always Ready, en partido a disputarse en el estadio Capriles.