Breve análisis de la información geo-petrolera brindada por la perforación del pozo Boyuy-X2

Es un trabajo que me parece importante para terminar la falacia declarativa del Gobierno; no conozco a su autor, pero a las personas que consulté (y que conocen del tema) me dicen que es un buen análisis

BREVE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GEO-PETROLERA BRINDADA POR LA PERFORACION DEL POZO EXPLORATORIO BOYUY-X2 Y ALGUNOS VALORES DE LA PRUEBA DE PRODUCCIÓN.

Por Ing. Geólogo: Edmundo Pérez Peralta

La perforación del pozo exploratorio, Boyuy-x2, ha concluido, con una profundidad final de 7963 metros bajo la boca del pozo (mbbp). Los objetivos fueron investigar los reservorios profundos de las formaciones Huamampampa, Icla y Santa Rosa. En los reservorios se presumía que almacenaban aproximadamente 3TCF de gas.

Es muy importante considerar de no descubrirse las aproximadas 3 TCF de gas, con el mencionado sondaje, el país puede entrar en una crisis energética. Consecuentemente los resultados de la prueba de producción en los reservorios de la Formación Huamampampa son de máxima importancia

Bajo este contexto se realizará un breve análisis tomando los valores geológicos que brindo el citado pozo y datos preliminares de la prueba de producción que se está realizando. A continuación, desarrollamos las observaciones:

CONSIDERACIONES GENERALES

YPFB Corporación, participa en este emprendimiento con un % (que no se conoce) de los costos totales del proyecto, en base a la Ley 767 de diciembre de 2015, la cual quita el 12 % del total del IDH que pertenece al pueblo boliviano para invertir en planes de exploración y como es el caso en el mencionado pozo.

La profundidad final programada fue de 6500 mbbp. Pero por problemas geo-petroleros se alcanzó la profundidad final 7963 metros. Con un exceso de 1463 metros equivalente a un 22% en demasía. Esto fue debido a que los objetivos (Huamampampa), en el subsuelo, no fueron alcanzados de acuerdo al programa inicial

El costo que origino la perforación de los 7963 mbbp, de acuerdo a la información publicada, alcanza 130 millones de dólares. Aun sin los costos de la fase de producción

El pozo Boyuy-x2, ha batido 3 records de 3 M, el de MAYOR tiempo de perforación, el de MAYOR profundidad y de MAYOR costo. Y aún son muy inciertos sus resultados de volúmenes comerciales de gas de acuerdo a los resultados preliminares de una fase de la prueba de producción que se realiza.

ASPECTOS GEO-PETROLEROS QUE BRINDO LA PERFORACIÓN DEL POZO BOYUY-X2

Reiteramos el enunciado vertido en anteriores contribuciones: La perforación del pozo Boyuy-x2—NO ABRE NUEVAS FRONTERAS–NO ROMPE PARADIGMAS–Y– EN TÉRMINOS GEOLÓGICOS, SENCILLOS, EL SONDAJE FUE MAL UBICADO

Apuntalan esta aseveración los razonamientos geológicos siguientes:

La ubicación del pozo Boyuy- x2 de acuerdo a la interpretación de la imagen satelital del sector y el conocimiento regional del desarrollo geológico de las trampas petroleras estructurales, tipo anticlinal, establece nítidamente lo siguiente: Figura de abajo

La ubicación del pozo Boyuy-x2, está en la prolongada silla estructural que vincula las culminaciones de Iñiguazu por el sur y al norte con el mega-campo productor de gas, Margarita-Huacaya. (figura de abajo). Es un área que no entrampa, en este caso gas y es un elemento del sistema petrolero del Subandino Sur.

La silla estructural donde se ubicó el Boyuy-x2. No origina un sistema petrolero, como enuncia el ministro de hidrocarburos. Figura de abajo

Al establecer con la perforación del pozo Boyuy-x2, el tope de la Formación Huamampampa en 7643 m. Existe una diferencia de más de 1000 m., más bajo que el inicialmente considerado. Ciertamente está enclavado en una profundidad muy baja y es coincidente con el concepto de una silla estructural. (Figura de abajo)

Esta silla estructural comprobada (figura de abajo) por la perforación del Boyuy-x2 (de alto costo) y que es un área que no entrampa gas, confirma un cierre estructural norte excelente para la culminación Iñiguazu. Abriendo excelentes condiciones de trampa para almacenar nuevas reservas de gas y para perforar un pozo exploratorio y que vendría a ser, el número x5, en la culminación de Iñiguazu

LA PRUEBA DE PRODUCCION EN EL POZO BOYUY-X2.- PRIMERA FASE

Actualmente en el pozo del análisis, la Formación Huamampampa, está siendo sometida a una prueba de producción. Los resultados de la primera fase, de esta prueba se detallan a continuación:

• El caudal de gas medido por el Coriolis en el separador es de 1.5 Mmcpd aproximadamente (equivalente a 42500 metros cúbicos día aproximadamente)

• Los caudales de agua se estabilizaron en aproximadamente 470 barriles por día.

• La salinidad del agua continúa estabilizada, en 12500 ppm de cloruro de sodio (agua de formación)

• Las presiones en cabeza están estabilizadas entre 750 y 800 psi.

CONCLUSION DE LA PRUEBA DE PRODUCCION. -ES UN RESERVORIO ACUÍFERO CON MÍNIMOS VOLÚMENES DE GAS NO COMERCIAL





Fuente: Carlos Valverde Bravo