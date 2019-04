Ceballos acorta sus 10 días de licencia y decide volver al Tribunal Constitucional

El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos, decidió acortar los 10 días de licencia que pidió debido a la acusación de violencia intrafamiliar que pesa sobre él y decidió reincorporarse a sus labores. Así reza una carta que envió al presidente del TCP, Petronilo Flores.

“Habiéndose arribado a una solución a un problema circunstancial y con la finalidad de no incurrir en retraso de las distintas causas que cursan en el despacho de mi cargo, a partir del 9 de abril de 2019, me reincorporo al ejercicio normal de mis funciones en el TCP”, se lee en la carta que envía Ceballos.

Se trata de la segunda licencia que tomó el magistrado por este asunto, la cual solicitó a través de una carta el pasado 29 de marzo. Debía estar ausente del 1 al 12 de abril, pero decidió retornar a cuatro días del plazo. Antes había pedido otros 10 días de licencia, que cumplió sin interrupciones del 18 al 29 de marzo. Estos

La carta de Ceballos continúa y señala: “Por tal motivo, la licencia sin goce de haberes solicitada mediante carta el 29 de marzo de 2019, comprenda por seis días, vale decir del 1ro al 5 y el 8 de abril de 2019, únicamente”.

No obstante, según un tweet del periodista Iván Ramos, el presidente del TCP, Petronilo Flores asegura que no vio a Ceballos: “No he visto que Ceballos esté trabajando”.

“Nosotros hemos corroborado que el magistrado Ceballos volvió desde hoy”, añade Ramos en su publicación.

Iván Ramos @IvanSucre

#Sucre “No he visto que #OrlandoCeballos Este trabajando”, me acaba de decir el presidente del #TCP, Petronilo Flores. Nosotros hemos corroborado que el magistrado Ceballos volvió desde hoy

El pasado 10 de marzo, Ceballos fue denunciado por agredir física y psicológicamente a su esposa, Carmela Tórrez, de quien se conoció días después que trabaja en el Consejo de la Magistratura, lo cual la oposición considera que es un tráfico de influencias.

Varias autoridades demandaron la renuncia de Ceballos a su cargo por la denuncia de violencia contra su esposa, entre ellas estaba la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra.