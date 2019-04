Costas acusa a Mesa de dividir a la oposición, expresidente le responde al gobernador

Santa Cruz.- El gobernador, Rubén Costas, lanzó criticas contra el expresidente y candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Costas acusó a Mesa de desbaratar a la oposición y dejarla muy débil de cara a las elecciones nacionales de Octubre.

“No me digan de unidad, cuando el que no quiso fue Carlos Mesa, no le importó un comino”, criticó Costas.

Por su parte, Carlos Mesa, respondió a las declaraciones del gobernador y dijo que su candidatura va camino a ganar las elecciones, sin embargo dijo sin dar detalles que no hubo acuerdos con la agrupación de Costas (Demócratas) por tanto no se pudo a coordinar una unidad en la oposición.

Mesa, indicó que quien está perjudicando una unidad en la oposición, es una ley que está diseñada para fragmentar a los opositores.

Fuente: Red Uno

