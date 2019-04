Descuido y situación precaria rodean muerte de niña por ataque de perro

Lamento y tristeza se respiran en la calle Los Andes, en Cerro Verde. En este lugar murió una niña de cinco años tras ser atacada brutalmente por su propio perro de raza rottweiler el pasado miércoles. La Fiscalía y la Policía, después de hacer una inspección a la vivienda donde se registró el hecho, evidenciaron total precariedad y falta de condiciones de habitabilidad para la tenencia de un can de esas características.

Mientras que la fiscal asignada al caso, Cinthia Prado, aún analiza la imputación formal contra la madre, abuela y tía de la víctima por lesiones graves y leves en distintos grados. Desde las celdas policiales, entre lágrimas y desconsuelo, la madre de la menor habló con ATB y suplicó a las autoridades dejarla asistir al entierro de su “niña”.

Ella aún no entiende cómo el perro con el que su pequeña hija jugaba terminó siendo su asesino. Recuerda que, cuando ingresó a su casa, , escuchó los gritos de la niña y “no sabía qué hacer, le he agarrado al perro, pero estaba con una rabia el perro”.

Dice que no es justo lo que le está pasando porque ella luchó sola por sus tres hijos y su pareja nunca la apoyó. “Que me devuelvan a mis hijos. Yo no hago nada, yo estoy trabajando por ellos todos los días. No puedo ni enterrar a mi niña, no sé dónde están mis dos hijos. Eso no es justo”, lamentó.

Ayer, los vecinos esperaban la instalación del velorio de la niña, pero hasta la noche no se sabía dónde iba a ser instalado el funeral. En tanto, el perro de nombre Satán sigue bajo la custodia de la Unidad de Zoonosis de Cercado, junto con un pastor alemán y dos de raza pequeña.

Al llegar a la zona donde está ubicada la vivienda de la niña, se ve en cada esquina la presencia de varios perros, descuidados y no se sabe si son callejeros o pertenecen a alguna de esas viviendas. Después de que la Fiscalía y Policía realizaron la inspección de la casa, se puso un precinto en la puerta que dice “prohibido pasar”.

“A simple vista se puede advertir la falta de condiciones de habitabilidad para la tenencia de un perro de esas características”, señaló la fiscal Prado.

La representante del Ministerio Público dijo que, según las declaraciones de las implicadas, el animal siempre estaba en la casa y tenía una relación de afectividad y buen trato con todos los niños que habitan el inmueble. “Puede que los gritos y el llanto de la niña hayan alertado al can, y esto produjo el ataque”, dijo.

Prado indicó que en la inspección se colectaron varios elementos de convicción. “El hacinamiento y la falta de espacio para cinco perros (cuatro fueron capturados por Zoonosis). Es importante recalcar que se deben cumplir algunas condiciones para que las personas tengan a su cuidado este tipo de perros”, advirtió.

Testimonios

Los vecinos de la zona pidieron más control a los perros callejeros porque ponen en riesgo la integridad de las personas. “Hay vecinos que tienen perros y no los cuidan, no les dan comida y los dejan en la calle; por eso algunos son agresivos. Los perros son nobles; son sus dueños los que les vuelven malos”, señaló Patricia Barrientos, quien es la dueña de la única tienda de barrio.

Contó que la menor siempre iba a su tienda con sus familiares. “Su tía le compraba todo, ella pedía galletas, eso le compraban. Su otra hija tiene tres años más o menos, también la veía pasar siempre. Realmente es muy lamentable todo lo ocurrido”.

Otros vecinos contaron que, hace un mes aproximadamente, el rottweiler y el pastor alemán salieron de su casa y en la puerta agarraron a un perro chapi, al que agredieron.

PERSONAS APREHENDIDAS CONTINÚAN EN LA FELCC

REDACCIÓN CENTRAL

La madre, la tía y la abuela de la niña fallecida tras el ataque de un perro de raza peligrosa permanecen desde el pasado miércoles en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Después de prestar su declaración, fueron aprehendidas y aguardan la imputación de la Fiscalía para su posterior audiencia de medidas cautelares.

La fiscal asignada al caso, Cinthia Prado, manifestó que no se puede atribuir la propiedad específica del can, ya que era la mascota de la familia.

Prado informó que el padre de la víctima también será convocado a declarar, al igual que algunos vecinos, pero en calidad de testigos. Se sabe que la madre estaba a cargo del cuidado de sus tres hijos porque el progenitor la habría abandonado.

Por otra parte, el director de la Felcc, Yury Tapia, informó que según las primeras pesquisas se estableció que la menor fue bañada antes de ser socorrida al Materno Infantil German Urquidi, donde después de unas horas falleció.

También la escena del crimen, el garaje de la vivienda, habría sido contaminada porque fue totalmente limpiada.

La menor de cinco años fue víctima de un ataque de su propio perro el pasado miércoles. Ella estaba sola con cinco canes en su vivienda porque la madre habría salido a hacer compras con sus otros hijos.

“ESTOS PERROS NUNCA DEBEN ESTAR SUELTOS O CON NIÑOS”

REDACCIÓN CENTRAL

Dos expertos en adiestramiento de canes informaron que los perros considerados de razas peligrosas nunca deben estar sueltos o dejados con niños porque los canes pondrían en práctica el impulso de cazar y tener su presa.

El comandante de Canes, Favio Vargas, dijo a ATB que estos perros han sido genéticamente modificados para trabajos especiales, en algunos casos para la guerra. Por su parte, el jefe de planta de Canes, Richard Pacheco, indicó que “el perro en realidad no es el problema; el problema es el propietario. Si nosotros hacemos caso a la normativa que existe en relación a la tenencia responsable de perros, no tendremos problemas”.

Detalló que los perros considerados de raza peligrosa poseen una estructura física y la potencia de mordida “más poderosa que otras razas”.

Agregó que, en algunas ocasiones, cuando es utilizado para trabajo, la potencia de mordida se potencia y puede reducir a una persona.

Por otra parte, ayer se realizó una reunión interinstitucional para analizar esta situación.

El jefe de la unidad de Zoonosis de Cercado, Javier Rodríguez, informó que, en coordinación con otros municipios e instituciones, se determinó iniciar con controles en la venta de perros considerados de razas peligrosas y de esta forma cumplir con el Decreto Municipal 052 sobre la tenencia de este tipo de mascotas.

CONSIDERACIONES PARA TENER UN PERRO EN CASA

Los animales tanto de raza grande como de raza pequeña tienen distintos temperamentos y dependen de cómo son criados o adiestrados por sus dueños para reaccionar ante ciertas circunstancias o estímulos, por lo que se debe enseñar al animal a relacionarse y brindarle tiempo de dispersión.

– Temperamento y tamaño del animal. “En general, todo animal tiende a ser agresivo, incluso desde las razas más pequeñas hasta las más grandes”, explica la veterinaria Grecia Martínez, por lo que la educación y el comportamiento del dueño son determinantes.

– Tiempo de dispersión y espacio de la vivienda. Los animales deben gastar energía diaria y contar con un espacio para su desplazamiento. “Tenerlos en pequeños espacios les genera estrés y es uno de los factores que puede contribuir al cambio de conducta”, explica el veterinario Freddy Peñarrieta.

– Educación de ambas partes. Martínez explica que se debe llamar la atención del can con algún sonido fuerte que los asuste, ante algún comportamiento “renegón”, y también educar a los niños de la familia para que no molesten al can si se encuentra comiendo, ya que podría reaccionar mal.

– Socialización de la mascota. Antes de que el cachorro se relacione con otros, debe contar con sus vacunas. Peñarrieta aconseja que el can socialice con su especie para evitar reacciones agresivas a futuro. En tanto, la ley señala que los canes peligrosos deben usar bozales y correas especiales.