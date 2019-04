Doria Medina: ningún candidato representa la unidad, todos anteponen sus intereses

Foto: Archivo Los Tiempos

La Paz, 16 de abril (Urgentebo).- Estamos en un escenario donde la dispersión de votos solo le beneficia a los candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales y Álvaro García, afirmó este martes el presidente de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, en entrevista con Urgentebo.

La última encuesta publicada en marzo por Página Siete, la cual fue realizada en nueve ciudades capitales más El Alto y 31 urbes intermedias, detalla que el candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, obtuvo el 32 por ciento de preferencia electoral; Morales tiene el 31 por ciento y el aspirante de Bolivia Dice No (21F), Óscar Ortiz, el 8 por ciento.

Entre tanto, Félix Patzi del Movimiento Tercer Sistema (MTS), el 3 por ciento; Jaime Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el 2 por ciento, Víctor Cárdenas de Unión Cívica Solidaridad (UCS), el 2 por ciento y Ruth Nina de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), el 1 por ciento. Sin embargo la cifra de indecisos llega al 21 por ciento.

En tal sentido, el politólogo Marcelo Silva, haciendo un análisis de lo que va de las campañas electorales, manifestó que el opositor Ortiz busca disputarle los votos a Mesa y no así al jefe de Estado. Agregó que es por lo cual el presidenciable de 21F tiene un discurso duro y usa a sus aliados para dañar la imagen expresidente y exvocero de la demanda marítima.

Al respecto, Doria Medina señaló que ninguno de los postulantes de la oposición representa la unidad que quiere el país, puesto que solo piensan en sus intereses personales. Por lo cual agregó que el gran desafío de los contrarios al partido de gobierno es unificarse para lograr la victoria el 20 de octubre que se realiza las elecciones generales.

¿Cuál es el verdadero problema de la oposición, la fragmentación de los votos?

La oposición más que un problema tiene un desafío y su desafío es la unidad. La unidad para ganarle al proyecto autoritario del MAS y la unidad para construir una Bolivia moderna, una Bolivia sin reelección y con democracia, una Bolivia con salud y oportunidades y emprendimietos para todos, una Bolivia sin corrupción, sin despilfarro y con justicia y ley. Ese es el desafío que tenemos y esa es la misión personal que hoy me he fijado.

Al momento, ¿qué candidato presidencial representa la unidad de la oposición?

Ninguno, porque todos están anteponiendo sus intereses a la necesidad de unificar a la población contraria al autoritarismo y que quiere cambiar al país, con más oportunidades económicas, mejores empleos, salud y justicia.

¿Qué opina de la campaña del postulante de CC, Carlos Mesa?

No voy a dictar la estrategia de cada partido. Lo que haré, junto con millones de bolivianos que quieren democracia y no quieren reelección, es pedir y exigir a los actores de la oposición que se unan. Estamos en un escenario de dispersión que le favorece ampliamente al oficialismo y los candidatos alternativos al MAS deben entender eso.

¿Ortiz estará dispersando los votos de la oposición?

Ya respondí esta pregunta.

Vemos que aún falta mucho para las elecciones, pero ¿cuándo dará a conocer a qué candidato apoyará y será un respaldo condicionado?

Apoyaré la unidad, la no dispersión y no será un apoyo condicionado, sino incondicional. No me interesan las pegas ni la influencia política sobre el nuevo gobierno. Solo quiero contribuir a que Bolivia se libere de las amenazas que la acechan y que se concretarán si no retornamos a la alternancia democrática y el control constitucional del poder.

Para usted ¿qué siglas políticas perderán sus personerías jurídicas?

No quiero hacer de adivino, así que dejemos esta pregunta al tiempo. Creo que todas las candidaturas menos respaldadas deben retirarse en favor de la que tenga más posibilidades de ganar.

Diputados de UN firmaron la carta al presidente Donald Trump, ¿qué opina al respecto, podrían ser sancionados?

Rechacé esa carta, la considero un error, porque ningún pueblo es liberado por extranjeros sino que cada pueblo debe ser el sujeto de su propia liberación. Lo he dicho públicamente y lo ratifico: Unidad Nacional no pide la ayuda de EEUU ni de ningún otro país, solo apela a los organismos multilaterales establecidos por el Derecho Internacional.

No somos como el MAS, que subordina el país a Venezuela, Cuba y China. Los diputados de mi partido que firmaron esa carta actuaron personalmente y me parece que sin darse cuenta de las implicaciones, espero que se retracten, aunque por supuesto todos tenemos derecho a la libre expresión y en Unidad Nacional no restringimos lo que los miembros hacen, no tenemos centralismo ideológico, somos un partido con un gran espacio para la libertad.

Urgentebo.com