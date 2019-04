El Barcelona vence al Manchester con goles de Messi y Coutinho

Dos tantos del argentino en solo cuatro minutos resuelven un encuentro plácido a favor de los de Valverde.

El FC Barcelona sintió que ya estaba en semifinales de la Liga de Campeonescuando había cubierto, apenas, 20 minutos de juego. Fue los que necesitó Leo Messi para entonarse y revolucionar un encuentro que empezó con un palo de Rashford en el primer minuto de juego. Tras 15 minutos de toma y daca, con un United muy eléctrico, decidido a defender sus opciones dado el corto resultado de la ida (0-1 a favor de los azulgrana), apareció el 10. Y firmó una jugada tantas veces antes vista en el Camp Nou. Recorrió la frontal del área desde la derecha para encontrar ese espacio entre el que colar la pelota con un zurdazo a la derecha de De Gea, inalcanzable. Solo cuatro minutos más tarde, Messi volvió a anotar.

Descolocado el Manchester, el Barcelona aprovechó esos minutos de apatía del conjunto británico. Con un segundo chut de Messi que se coló por debajo del cuerpo del meta español del United, el partido quedó visto para sentencia.

Lo intentaron Rashford y Pogba, pero los ingleses no volvieron a poner en peligro a los de Valverde, que se adueñaron del balón. El tercero y definitivo lo puso Coutinho, que recibió del 10, majestuoso e insaciable en ataque. El brasileño firmó un genial lanzamiento al que no llegó De Gea y que celebró con gesto serio al tiempo que se tapaba los oídos. No lo ha pasado bien esta temporada el siete del Barcelona, que este miércoles fue titular por delante de Dembélé. Y aprovechó la ocasión.

Así, con un partido plácido y plástico, el Barcelona se planta en las semifinales de la Champions cuatro años después.

Fuente: https://elpais.com