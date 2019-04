El emotivo gesto de Harold Reina con el hincha número ‘1’ de Blooming

Le obsequió su camiseta a Cristóbal Montenegro Sánchez, un seguidor de la academia con capacidades diferentes

Un abrazo que le cambió la vida. El delantero de Nacional Potosí, Harold Reina, le contó a DIEZ.bo su sensación al conocer a Cristóbal Montenegro Sánchez, el hincha número uno de Blooming. Habló con él antes de la victoria sobre la academia y al final le obsequió su camiseta tras quedarse sorprendido de que no dejó de alentar a los celestes los “95 minutos de juego”.

El reloj marcaba las 19:25 y era hora del saltar al terreno de juego, Reina salió del vestuario y de inmediato la imagen que tuvo fue la de Cristóbal, estaba ahí también listo para entrar a la cancha y apoyar a la academia, el equipo de sus amores, como lo hace fecha tras fecha desde 1998, cuando conoció el estadio gracias a Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo.

“Le estreché mi mano, lo abracé y le deseé muchas bendiciones. Lo admiré y salí a la cancha a jugar”, cuenta Reina. Después del partido lo vio que estaba al borde de la cancha, quedó ahí luego del aliento que les dio a los jugadores todo el tiempo y, a pesar de que terminaron derrotas él no se movió. Reina se quedó asombrado por su actitud.

“Me acerqué para estrecharle nuevamente mi mano y augurarle éxito. Le regalé mi polera porque me quedé admirado por la pasión que siente por el fútbol. (Ver ejemplos como el de Cristóbal) A uno lo hace amar aún más a su carrera, lo ayuda mucho como persona. Son personas fuertes que salen adelante a pesar de todo”, expresó Reina.

La foto que muestra el momento en que Harold le entrega su camiseta a Cristóbal se ha hecho viral. El atacante no tenía idea de que estaban registrando el momento y aseguró que fue la primera vez que vive algo así. “De esa manera tan linda no”, remarcó el colombiano.

Conoce un poco más de la historia de Cristóbal:

Lo sigue buscando

Hace unos días cuando Nacional jugó en el Víctor Agustín Ugarte, Reina publicó en su página oficial la fotografía de una persona no vidente que estaba en el estadio escuchando la radio para seguir el encuentro y pidió que lo ayuden a ubicar. “Quiero conocerlo y regalarle mi polera porque esas personas son de admirar por la pasión que trasmiten. No he tenido respuesta, pero quiero encontrarlo”, concluyó el futbolista de la banda roja.

