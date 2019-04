El Tigre golpeó a Oriente con triplete de Blackburn

De la mano del delantero panameño el Tigre apabulló al refinero (4-0) este domingo en el Hernando Siles. Blackburn anotó tres de los cuatro tantos. El otro gol fue obra de Reinoso

DIEZ

En una tarde brillante de Rolando Blackburn, que anotó un triplete, The Strongest goleó a Oriente en el Hernando Siles de La Paz por 4-0 y se prendió en la pelea por título del torneo Apertura. Los albiverdes sufrieron un golpe duro, aunque la apuesta es el duelo ante Águilas Doradas, de Colombia, el miércoles en el Tahuichi por la Copa Sudamericana (20:30).

Con el triunfo, el Tigre llegó a 32 puntos y quedó a cinco del líder Nacional Potosí. Por su lado, los albiverdes, que ayer presentaron un onceno sin siete titulares, se quedaron con 25 unidades y están en la séptima posición de la tabla.

La idea de Soria, para el duelo de este domingo en La Paz, era pararse bien en la zona defensiva, por eso mantuvo la línea de tres centrales en el fondo, copó el medio campo con seis volantes y puso un solo atacante. El objetivo era tratar de aguantar y buscar algún contragolpe, pero los albiverdes casi nunca pasaron de la mitad de la cancha.

EL RESUMEN DEL ENCUENTRO

Los más peligroso fue un disparo de tiro libre de Alexis Ribera que pegó en el travesaño cuando se jugaban los descuentos de la primera parte, aunque el encuentro ya estaba a favor de The Strongest por 2-0.

Se notó, de sobre manera, la falta de siete titulares en el onceno albiverde (no estuvieron Raldes, Palmieri, Pérez, Áñez, Mugni, Sperduti y Castillo), pues la apuesta está centrada en el duelo por la Copa Sudamericana frente a Águilas Doradas con el que empataron en la ida 1-1.

Las variantes en la defensa le pasaron factura en el Hernando Siles, pues dieron ventajas que los atigrados no perdonaron y aseguraron un triunfo en los primeros 45 minutos. Por la banda izquierda Carlos Roca no hizo pie y fue superado constantemente por Diego Wayar, que estuvo como lateral derecho.

Los dos goles del Tigre dejaron en evidencia la falta de concentración en la defensa refinera. El primero llegó tras un centro desde la derecha de Wayar al área chica, donde Blackburn superó la floja marca de Sergio Raphael y cabeceó sin ningún problema para vencer a Quiñónez que tampoco tuvo reacción para salir a cortar lo que fue un centro largo y alto (6’).

El segundo tanto fue parecido al primero. Esta vez el tiro de esquina fue de Cardozo casi al punto penal, donde otra vez Blackburn ganó la posición a Olguín, que se mostró lento para anticipar al cabezazo del panameño que volvió a vencer a Quiñónez, a los 43 minutos. Oriente ya estaba con 10 jugadores tras la expulsión de Sergio Raphael por doble amarilla. El resultado fue corto, aunque se notó que el Tigre jugó a media máquina.

Se consumó la goleada

En el complemento también hubo dos tantos para el equipo local, que le faltó más contundencia para aumentar la goleada sobre un Oriente, que trató de aguantar metido en su arco y con solo una chance para descontar, gracias a Diego Velásquez, que había ingresado para buscar el contragolpe. El delantero no pudo vencer a Daniel Vaca tras una gran jugada individual en la que superó la marca de Marteli.

Blackburn consumó su tarde casi perfecta al anotar el tercer tanto, a los 67 minutos. El Toro apareció otra vez sin marcar dentro del área y tras recibir un pase de Wayar sacó un disparo con derecha que se desvió en Óscar Ribera y descolocó a Quiñónez.

Oriente ya no tenía argumentos ni para defenderse y The Strongest quería más por lo que siguió presionando y llegó al cuarto tanto. Un centro pasado al segundo palo de Agustín Jara desde la izquierda terminó con un disparo de primera de Jair Reinoso que Quiñónez no pudo detener (86’).

La derrota fue dolorosa para un Oriente que venía de ganar tres partidos seguidos en Santa Cruz. Sin embargo, ahora todo está enfocado en avanzar de fase en la Copa Sudamericana, por lo que deben superar a Águilas Doradas, este miércoles.

Fuente: diez.bo