En el tema del SUS mi posición es clara, la gente tiene todo el derecho de manifestarse, p…

En el tema del SUS mi posición es clara, la gente tiene todo el derecho de manifestarse, pero no deberían ser dirigentes del MAS los que lo politicen. Son los mismos que se opusieron al Pacto Fiscal y ahora apuntan a quitarnos un tema de salud que es primordial. Si pudiéramos trabajar en conjunto con el gobierno sería mejor, por eso he mandado dos cartas al Presidente, porque para mí este no es un tema electoral y me importa la gente para que el sistema de salud después no colapse.

Fuente: Rubén Costas Aguilera

