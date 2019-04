Evo elude polémicas en Tarija y se concentra con los suyos

Tarija.- El presidente del Estado, Evo Morales, en su visita a Tarija, no se ha referido a temas que han generado repercusión y debate en el departamento, como la transferencia de acciones de la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas) a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), o la Petroquímica que no avanza en el Chaco, tampoco habló del Seguro Único de Salud (SUS) que aún no se aplica en la región por falta de un acuerdo con la Gobernación, o de la intromisión de las Petroleras en la Reserva Nacional de Tariquía o de la intervención policial que hubo en esa zona, donde se reprimió a familias campesinas.

El Mandatario ha preferido eludir la polémica. Durante sus discursos- por la inauguración oficial del mercado Bolívar, el Centro de Salud Ambulatorio en el barrio 15 de Noviembre y la unidad educativa San Antonio, además de la promulgación de la Ley de Abreviación Procesal para Garantizar el Derecho Humano a una Familia- Morales no mencionó los conflictos que aquejan al departamento y causaron la manifestación de la población a través de bloqueos, paros, marchas y decenas de comentarios en las diferentes redes sociales que cuestionan el accionar del Gobierno nacional.

La jornada del viernes inició con la entrega del mercado Bolívar, luego de una unidad educativa y un centro de salud. A todos los eventos acompañaron al Presidente el alcalde de Cercado, Rodrigo Paz, el ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Guillermo Vega, el secretario de Obras Públicas del Municipio de Cercado, Rodrigo Ichazo; el presidente de la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) de Bolivia y alcalde de Uriondo, Álvaro Ruiz; la presidenta de Asociación de Municipios de Tarija, Gladys Alarcón y otras autoridades.

Los discursos se centraron en los avances que realizó el Gobierno nacional en los trece años de mandato, en las inversiones de las empresas extranjeras al sector emprendedor de Bolivia, a las positivas relaciones internacionales y la imagen que tiene Bolivia en el exterior.

La otra parte de los discursos se centró en recordar luchas históricas de los sectores marginados, sobre la capitalización y privatización (que además son las temáticas de la nueva producción cinematográfica realizada por Neurona con financiamiento del Ministerio de Comunicación).

Aún quedan la entrega de obras en Bermejo, Colonia Linares, San Lorenzo y Canasmoro. Además, dentro de la Agenda Presidencial estaba planificado reunirse con varios sectores, entre ellos la Central Obrera Departamental (COD), la Federación de Profesionales, la Federación de Empresarios Privados de Tarija, los gremiales y otras organizaciones. Sin embargo, en el transcurso del día Morales canceló algunos encuentros.

