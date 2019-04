Herrera: Chacón conspira contra Revilla y Mesa

SOL.bo considera la actitud de Chacón como una ‘acción política’ para no sólo afectar al alcalde, sino también la candidatura de Carlos Mesa.

El asambleísta Edwin Herrera indicó que la concejala Cecilia Chacón es parte de “la conspiración” del Movimiento al Socialismo (MAS) en contra del alcalde Luis Revilla y del candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa. El partido al que pertenece la convocará para conocer su versión sobre las denuncias que hizo en las últimas semanas.

El partido Soberanía y Libertad (SOL.bo) llegó a la conclusión política que “la exministra Cecilia Chacón es parte de la conspiración del MAS en contra de la Alcaldía de La Paz y en contra del alcalde Luis Revilla”, aseguró Herrera a Página Siete.

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

Considera que esta estrategia no se estaría realizando solamente para “manchar” y “enlodar” la extensa gestión municipal de la Alcaldía, sino que también se busca afectar la candidatura de Mesa.

“Se quieren echar por la borda estos 20 años de transformación, pero al mismo tiempo afectar de manera definitiva a la candidatura presidencial de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa”, aseveró el asambleísta.

Asimismo dio a conocer que solicitó a las instancias partidarias de SOL.bo convocar a Chacón para que explique el motivo de sus actuaciones en las últimas semanas y así tenga el derecho a la defensa.

“Solicité que las instancias partidarias a las que corresponde tratar este tema sean activadas, no se sabe fecha y lugar ni conminatorias, no me corresponde, será Soberanía y Libertad que active las instancias pertinentes para escucharla, para velar por el derecho a la defensa para que explique en los ámbitos de SOL.bo por qué es que está tomando estas actuaciones tan extrañas en las últimas semanas”, declaró.

Chacón denunció en las pasadas semanas presuntas irregularidades en la iniciativa del proyecto World Trade Center que debía ser edificado en la Curva de Holguín, y con esto involucró a su colega de partido, Fabián Siñani, y a la propia Alcaldía de La Paz.

Fuente: paginasiete.bo