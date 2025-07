Agenda informativa: el presidente Luis Arce participará en la cumbre de los BRICS

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 5 de julio

Luis Arce participó en la reunión del Mercosur. Foto: Erbol

– Arce partirá a Brasil para participar en la cumbre de los BRICS

El presidente Luis Arce partirá en las próximas horas a Río de Janeiro, Brasil, para participar de una cumbre de los BRICS. El bloque está compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica; Bolivia es un estado asociado desde 2024 y anhela convertirse en un miembro pleno. Arce adelantó que uno de los principales temas que tratará será la apertura de nuevos mercados para los productos bolivianos. El presidente destacó la buena relación comercial con China, uno de los mercados más importantes a nivel mundial, cuyo mercado se abre paulatinamente para la producción nacional. Asimismo, considera que los productos bolivianos también podrían tener una buena llegada en otros países de los BRICS, como el caso de India. Por ello, estima que la reunión de este fin de semana será clave para que el país diversifique sus socios comerciales y se abran nuevos mercados para los exportadores. Arce señaló también que se trabajará en las relaciones políticas y no solo comerciales para fortalecer ideológicamente al bloque de los BRICS.

– Sedes intensifica rastrillaje y vacuna contra el sarampión en La Paz

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz ejecutará un plan de rastrillaje y vacunación contra el sarampión este sábado 5 y el domingo 6 de julio con mayor intensidad, para este fin desplegará brigadas y habilitará puntos en centros de salud. El rastrillaje se hará a niños que no hayan completado su esquema de vacunas o que no estén inmunizados contra el virus, sobre todo en la ciudad de La Paz, porque en El Alto, en los pasados días se intervino en diferentes zonas de suroeste, noroeste, norte – central, este y sur. Para la actividad se habilitarán puntos de vacunación fijos en los centros de salud de cinco redes, que funcionarán las 24 horas y las brigadas de vacunación asistirán casa por casa en diversas zonas, desde las 08.00 hasta las 14.00. Para la actividad se desplegarán 250 brigadas en busca de niños que no cuenten con su vacuna o que no hayan completado su esquema de vacunación.

– Más de 45 fraternidades bailan en la preentrada de la Virgen del Carmen en El Alto

Este sábado 5 de julio más de 45 fraternidades participarán de la preentrada en honor a la Virgen del Carmen. La Alcaldía, Policía Boliviana y la Asociación de Conjuntos Folclóricos de la 16 de Julio coordinan la actividad con la finalidad de precautelar la seguridad y cuidar la salud de la población. La partida de la preentrada será en la avenida Juan Pablo II a la altura de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), continuará su recorrido por la Chacaltaya, avenida Alfonso Ugarte, plaza Libertad y culminará en la avenida 16 de Julio. La Secretaría Municipal de Movilidad Urbana de esa ciudad desplegará 50 Guardias Municipales de Transporte y 30 administrativos que en coordinación con la Dirección de Tránsito y el Comando Regional de la Policía harán los cortes de vía y agilizar el flujo vehicular. La Policía Boliviana desplegará 600 efectivos para cubrir todo el recorrido que realizarán los danzarines de las más de 45 fraternidades. Durante la actividad, la Alcaldía a través de la Secretaría Municipal de Salud dispondrá de cinco ambulancias.

– Unos 80 atletas correrán en el Columbia Skyrace Sajama

Este sábado se llevará adelante el Columbia Skyrace Sajama por la tercera fecha del Campeonato Nacional de Skyrunning 2025 con la presencia de más de 80 deportistas de diferentes departamentos del país y otras naciones. El Parque Nacional Sajama se ubica en el extremo noreste del departamento de Oruro, provincia Sajama, frontera con Chile. Según los organizadores, dentro de este parque los corredores podrán disfrutar de los bofedales, los bosques de queñua. Algo particular será la partida para la distancia de 8 kilómetros, que será en los géiseres dando un espectáculo único de esta carrera. La meta será en las aguas termales. Se prevé que al momento de la partida la temperatura sea de -5 grados centígrados, mientras que para la finalización habrá 7 grados. Los corredores que confirmaron su presencia son de Santa cruz, Cochabamba, Potosí y Oruro. También habrá atletas internacionales como de Rusia, Argentina y España.

– Este sábado se conoce a los otros semifinalistas del mundial de clubes

Este sábado se conocerá a los otros dos candidatos a la semifinal del Mundial de Clubes FIFA 2025. En esta jornada, cuatro equipos europeos se enfrentarán para definir cuál pasa a la otra llave que determinará uno de los finalistas del inédito torneo. A las 12:00 hora boliviana, se disputará el encuentro que para muchos es una final anticipada, el PSG francés, actual campeón europeo se enfrentará al poderoso Bayern de Munich; en tanto, a las 16:00 el siempre peligroso Real Madrid disputará con el Dortmund el otro billete para las semifinales. Fluminense, tras su victoria frente al Al Hilal por 2 -1 y el Chelsea, que despachó al otro brasileño, el Palmeiras, por el mismo marcador, son los dos primeros clasificados. La próxima semana se enfrentarán para definir cuál de ellos pasa a la gran final. La región deposita sus esperanzas en el equipo brasileño para tener un representante en el partido que definirá al mejor club del mundo.