Invitación para participar de una pirámide

Richard Arispe Carrasco

Ya que no puede realizar otra cumbre G77, porque se cayó a pedazos la UNASUR y porque el modelo económico masista es un fraude, una gran mentira, entonces hay que salir a conquistar el mundo con una invitación a invertir en una empresa piramidal en la que solo gana el Estado.

El presidente Evo Morales que al parecer no fue invitado a Dubái, pero a su estilo de meterle nomás, se fue a participar de la AIM Annual Investment Meeting. Según sus acólitos, fue a presentar el modelo económico exitoso de Bolivia, para que inversores extranjeros puedan colocar dinero en el país. Curioso, pero más parece desesperación del gobierno de encontrar quien ponga el dinero que tanta falta hace en el país. Es el único presidente en el encuentro, el único autoinvitado.

El presidente Plurinacional intentará convencer que en Bolivia existen posibilidades reales de inversión, que existe garantías y que todas las leyes se respetan. Situación que se cae a pedazos, porque fue Evo Morales ordenó intervenir y tomar empresas por la fuerza. Con el rótulo de nacionalización, cada primero de mayo, Evo y sus pirañas, se daba un festín con la plata de inversores extranjeros. Luego llegaron los juicios que se perdieron en su totalidad y que resultó en millonarias indemnizaciones.

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

El masismo que desperdició la década de vaca gordas. Comienza a comerse las reservas internacionales netas del país, las que en los primeros 3 meses de este año, cayeron en 821 millones de dólares. El supuesto gobierno exitoso del MAS, ya se comió la mitad de los ahorros de los bolivianos, y seguirá dilapidando porque estamos en campaña electoral.

Las leyes bolivianas, confeccionadas por el masismo, no favorecen al inversor extranjero. Porque hacer dinero y negocios es malo, es un delito ganar dinero, el capitalismo es dañino y por eso solo el proceso de cambio puede tener dinero e invertirlo- malgastarlo, como a ellos les plazca.

Si el modelo fuera exitoso no se necesitaría de inversión extranjera, si el modelo funcionara el mundo entero copiaría a Bolivia en sus políticas, si funcionara de verdad, no estaríamos con fideicomisos, no estaríamos quitando la plata a gobernaciones y municipios.

Por sus frutos los conoceréis, dice el refrán. Bueno hasta ahora los resultados son pésimos y seguro que don Evo, volverá de los Emiratos Árabes, con las manos vacías, pero si con otro discurso para seducir incautos en el país.

Fuente: Facebook Richard Arispe Carrasco