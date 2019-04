Joy Huerta y otras famosas gay que han sido madres

El caso de Joy no es nuevo en el mundo de la farándula. Aunque siempre ha sido muy reservada con su vida privada, la actriz española Elena Anaya se convirtió en madre de un niño en febrero de 2017. La protagonista de La piel que habito tiene una relación desde hace años con la asistente de vestuario Tina Afugu.

En septiembre de 2014 se supo que la actriz Sara Gilbert, quien interpretó a Leslie Winkle en The Big Bang Theory, esperaba un hijo junto a la cantante Linda Perry, famosa en los años 90 como vocalista del grupo 4 Non Blondes y por el tema What’s Up?.