Funeral de Diogo Jota: estrellas del fútbol y seres queridos se despiden del jugador

El entrenador del Liverpool, Arne Slot llegó a la ceremonia en Portugal, junto al capitán de equipo, Virgil van Dijk, y el defensa Andrew Robertson.

Fuente: actualidad.rt.com

Esta jornada se llevó a cabo el funeral del futbolista del Liverpool Diogo Jota y su hermano, André Silva, que fallecieron la madrugada del jueves en un accidente de tráfico en la provincia española de Zamora.

I just hope and pray🙏 the passing away of Diogo Jota and his brother Silva doesn’t affect the team mentally and psychologically. This very devastating 💔😞. I hope we start off strong pic.twitter.com/EhtL8xEcq9

— SLOT☆LFC (@CybarBall) July 5, 2025