La Chilindrina pide chicharrón y pique en Gira de Despedida y va a Urcupiña

María Antonieta de las Nieves, más conocida como La Chilindrina, llegó a Cochabambapara invitar a su show de hoy en el coliseo Alemán Santa María, desde las 18:00 horas, como parte de su Gira de Despedida.

Pidió comer chicharrón y pique, dos platos tradicionales de los que escuchó hablar.

Anoche visitó el templo de San Ildefonso, donde está la imagen de la Virgen de Urcupiña y recibió un reconocimiento de las autoridades municipales de Quillacollo.

“Quiero darle las gracias (a la Virgen) por permitirme llegar a este bello lugar. Será un momento mío nada más, en mi descanso”.

Su simpatía y carisma hicieron de la conferencia un rato de chistes, cantos y bailes. Al ritmo de la canción “La bamba” dijo que cuando le propusieron comenzar su gira por Cochabamba ella no dudó ni un momento en hacerlo. “Después de 30 años de carrera no puedo entender cómo no vine antes. Siempre quise hacerlo”.

También se mostró preocupada porque su programa de Tv “Aquí está la Chilindrina”, que se transmite en México, aún no haya llegado al país y pidió a los productores tomarlo en cuenta “porque tiene humor sano ideal para niños y la familia”.

Al recordar con mucho cariño a sus compañeros de “La vecindad del Chavo”, revivió uno de los momentos más conflictivos cuando Roberto Gómez Bolaños (+) decidió que la serie debía terminar y ella quiso seguir con su personaje. Contó que después de que El Chavo consultara esta posibilidad con “su almohada”, haciendo referencia a Florinda Meza (Doña Florinda), tuvo que alejarse. Sigue en contacto con Carlos Villagrán (Kiko) y Édgar Vivar (Señor Barriga).

Se refirió a sus experiencias en el doblaje al ponerle la voz al personaje de Vanellope, en “Ralph El Demoledor”; sus inicios como actriz dramática y escritora; la muerte de 7 de los 14 hermanos y sus padres; su matrimonio; y sus 5 hijos, 4 nietos y 4 perros.

Una mantilla con motivos andinos recibió en la conferencia, que, dijo, irá directamente a su “egoteca”, un espacio donde guarda los recuerdos que recibe.

Fuente: opinion.com.bo