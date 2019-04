La pasajera 200 millones de Mi Teleférico se asustó cuando la detuvieron para decirle que ganó un auto

La Paz.- La señora Eusebia Quispe reaccionó sorprendida, casi molesta, cuando el domingo la detuvieron en una estación de Mi Teleférico para decirle que era la ganadora de la campaña “Esperando al pasajero 200 millones” que fue lanzada hace cuatro meses y que le hizo acreedora a un vehículo Suzuki Vitara GL modelo 2019 de la emporesa IMCRUZ.

“Me he asustado grave arriba (parada de la Feria 16 de julio, en El Alto), me he molestado. Un joven me dice señora deténgase ¿Por qué me voy a detener? y me estaba subiendo a la cabina. Me he asustado. Ahora estoy feliz, he llorado cuando me han dicho (del premio)”, contó sobre el momento en que funcionarios de la empresa por cable la detuvieron para darle la buena noticia.

A horas 19.30 del domingo, en la estación Jacha Qhathu 16 de Julio, en El Alto, la señora Quispe se disponía a abordar una de las cabinas de la línea Roja con dirección a la Exestación Central y fue sorprendida por funcionarios que le informaron que era la pasajera 200 millones y que el próximo 22 de abril recibirá un vehículo cero kilómetros.

La señora Eusebia Quispe y su hija.

El gerente de Mi Teleférico, César Dockweiler, lanzó el alerta cuando la empresa registró al usuario 200 millones. “URGENTE!!! Ya tenemos a nuestro pasajero 200 millones. Una señora de la tercera edad que conoceremos en unos instantes más”, posteó en la cuenta que esa empresa tiene en la red social Twitter.

“¿Qué hará con su auto?”, le preguntaron a la ganadora y ella respondió con un comentario en tono de broma: “Ahora… me lo llevaré pues cargado”.

Dockweiler indicó que la entrega del premio se realizará el 22 de abril. “La Autoridad del Juego nos pide que nosotros definamos una fecha, y en función de eso hemos propuesto una fecha posterior para darnos un margen de tiempo para hacer la entrega”, dijo el domingo durante el recibimiento de la ganadora.

