Las malas palabras de una sub alcaldesa de Percy

“Lambe Culo…desgraciado, resentido, marica, viejo verde y amargado…”

Estas palabras subidas de tono fueron vertidas en horas de la mañana por la sub alcaldesa del Distrito Municipal 7 de Santa Cruz, Zaida Subirana Álvarez y el ex concejal Leonardo Roca en la que se enfrentaron en las redes sociales. Esto ocurrió cuando Roca subió una fotografía a sus redes aduciendo la avanzada edad del alcalde y su “supuesto” deterioro físico a lo que la sub alcaldesa respondió también a la misma con palabras subidas de tono. Aquí dejamos la discusión en redes: 👇🏼 npetv

Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker