Las “novelas turcas” de Evo Morales desatan burlas y críticas

“Lo que tenemos es a un Presidente que le gusta viajar, pero eso no es política exterior. Esta es una constatación de que Evo Morales no gobierna porque entre los viajes y los partidos de fútbol, si además tiene tiempos para ver novelas turcas queda muy claro que no le queda tiempo para gobernar”, afirmó la diputada opositora Jimena Costa.

Las “novelas turcas” de Morales desatan burlas

Se desatan críticas

> Jimena Costa aseguró que el Gobierno no maneja una política exterior hecho que se refleja en las declaraciones del Jefe de Estado cuando toca temas intrascendentales

Los presidentes de Bolivia, Evo Morales y y de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, durante la conferencia de prensa. Foto: Freddy Zarco / ABI

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

La admiración del presidente Evo Morales por las novelas turcas quedó en la retina de la sociedad de la gira internacional que cumplió el Jefe de Estado en Medio Oriente. La frase vertida por el dignatario a su par turco generó una ola de críticas, burlas y molestia en legisladores opositores.

En una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, Morales, destacó el acercamiento con su par turco, una futura visita de este a Bolivia y anunció intenciones comerciales entre ambos países, sin embargo, lo que captó la atención de propios y extraños fue la admiración que expresó el mandatario boliviano a las novelas turcas, confesión, que incluso provocó una sonrisa en su homólogo.

“En Bolivia es muy famoso (son muy famosas) las novelas de Turquía”, dijo Morales a Erdogan frente a la prensa internacional ante lo cual el Presidente turco no ocultó la gracia que le produjo la frase del Presidente boliviano y tras soltar una breve risa, simplemente dijo un “gracias”.

En el acto, Evo también dijo que “Bolivia tiene una deuda a Turquía”, en referencia a que el Estado turco ya abrió una embajada en Bolivia y prometió: “(En) los próximos días tendremos nuestra embajada en Turquía”.

El mandatario también anunció vuelos directos desde Turquía a Bolivia, además de agradecer donaciones de un quirófano y otros equipos médicos. Se refirió también a las intenciones de exportar quinua a dicho país.

La frase del mandatario boliviano generó una ola de críticas y mofa en las redes sociales donde le reclamaron al Presidente de Bolivia que no es adecuado para un Jefe de Estado que representa a un país, referirse a temas intrascendentes y más aún a otro mandatario.

Legisladores también protestaron, entre ellos, la diputada Jimena Costa.

“Hay una ausencia de una política exterior. Lo que tenemos es a un Presidente que le gusta viajar, pero eso no es política exterior. Esta es una constatación de que Evo Morales no gobierna porque entre los viajes y los partidos de fútbol, si además tiene tiempos para ver novelas turcas queda muy claro que no le queda tiempo para gobernar”, afirmó Costa.

Asimismo, afirmó la legisladora que cada vez con más frecuencia “el Presidente nos avergüenza en sus intervenciones internacionales, yendo a hablar de temas que no tiene idea y en foros que son técnicos, nos pone en ridículo”.

EL DIARIO / LA PAZ