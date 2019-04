Médicos en emergencia por implementación del S.U.S.

Médicos de Fesirmes se declaran en emergencia ante la implementación del Seguro Universal de Salud, debido a que éste seguro se quiere implementar en malas condiciones como la falta de recursos humanos, falta de medicamentos, falta de insumos, falta de equipamientos, además de la vulneración de los derechos consagrados como ser las 6 horas de trabajo y las vacaciones, así lo manifestó el Dr. Herman Jiménez, ejecutivo del Fesirmes.

Además manifestó que el día miércoles tendrán una asamblea donde determinarán las acciones que se tomarán que involucran marchas y un paro de 24 horas. Aseguró que no se puede aceptar el SUS en Santa Cruz porque hasta el momento el gobierno no ha cumplido con sus promesas, no han cubierto ni un solo ítem y las condiciones de atención son deplorables.

Fuente: Unitel

