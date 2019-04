Mesa deplora que se judicialice la política para “amedrentar y encarcelar a quienes piensan distinto”

El exmandatario y actual candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, deploró hoy que, en su opinión, se “judicialice la política” para “amedrentar, perseguir y encarcelar a quienes piensan distinto”.

El mensaje de Mesa llega un día después de que se aprehendiera al concejal de La Paz, Fabián Siñani, por el caso Tersa.

Siñani es parte de Sol.bo, aliado político de Mesa de cara a las elecciones del próximo 20 de octubre.

“Todos los ciudadanos a merced de fiscales y jueces que no respetan el estado de derecho. La prisión preventiva no puede ser la regla. ¿Investigar?, sÍ. ¿Judicializar la política, amedrentar, perseguir, encarcelar a quienes piensan distinto? No. ¡Ya es demasiado!”, escribió Mesa en su cuenta de Twitter.

El mensaje de Mesa va en línea con lo que también expresó el alcalde de La Paz, Luis Revilla, sobre este caso.

Para la autoridad edil, el caso es una muestra más de cómo se usa la justicia para “amedrentar políticamente sin ninguna prueba o fundamento”.

Cabe recordar que Mesa tomó la decisión de suspender a Siñani de la directiva nacional de CC después de que se conocieran las denuncias en su contra.

Oxígeno / La Paz

