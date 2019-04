Netflix acaba con el soporte de AirPlay, malas noticias para Apple

Netflix confirma que ha dejado de dar soporte a AirPlay, por lo que no podremos transmitir programas vía el protocolo de Apple.

La compañía lo ha confirmado poco después de que Apple se asociara con la mayoría de las principales marcas de televisores para permitir que AirPlay 2 envíe programas directamente a sus televisores durante este año. El problema es que Netflix ha confirmado que AirPlay 2 no tiene capacidad técnica para permitir distinguir a esos televisores, por lo que la compañía no puede certificar que sus usuarios estén obteniendo la mejor experiencia de Netflix de esta forma.

Desde un punto de vista práctico: los usuarios del decodificador de Apple TV tampoco podrán reproducir Netflix.

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

Netflix ha comentado, exactamente:

Queremos asegurarnos de que nuestros miembros tengan una excelente experiencia con Netflix en cualquier dispositivo que utilicen. Con la compatibilidad de AirPlay con dispositivos de terceros, no hay una manera de distinguir entre dispositivos (qué es un Apple TV o qué no es) o certificar estas experiencias. Por lo tanto, hemos decidido suspender el soporte de Netflix a AirPlay para garantizar que se cumpla nuestro estándar de calidad para la visualización. Los miembros pueden seguir accediendo a Netflix en la aplicación incorporada en Apple TV y otros dispositivos.

En la web ya lo deja claro: “Airplay ya no es compatible con Netflix debido a limitaciones técnicas”.

Niegan que se trate de algún límite impuesto para permitir una negociación empresarial más lucrativa, por lo que es posible que ese “problema técnico” se solucione por parte de los fabricantes de TV o por parte del sistema de NEtflix que se comunica con Airplay.

Recordemos que Netflix recientemente decidió que no iba a ser parte del nuevo servicio de video de suscripción de TV Plus de Apple, por lo que ahora sin competencia directa. Esperemos que no tenga nada que ver una cosa con la otra…

Por otro lado no parece gran problema, ya que la mayoría de los televisores inteligentes ya tienen Netflix incorporado, por lo que no creo que haya mucha gente que dependa de Airplay para reproducir Netflix en la TV.

Fuente: wwwhatsnew.com