Pisofttech presenta cámara 8K para Realidad Virtual a 360 grados

Pisofttech, una compañía que se enfoca en la investigación y el desarrollo de algoritmos de fusión de imágenes y gráficos y productos visuales, está preparándose para el lanzamiento de la primera Cámara VR 360 del mundo, la Pilot Era, cámara que veremos en Indiegogo a principios de mayo.

Pilot Era es una cámara 8K creada especialmente para los profesionales del mundo de la Realidad Virtual. Cuenta con un sensor CMOS Sony de 4x12MP con lente ojo de pez asférico F2.2 y una pantalla táctil de alta definición de 3.1 pulgadas. Usa un sistema operativo basado en Android, desde el cual podemos realizar ajustes de grabación, monitoreo, juntar vídeos, previsualizar y configurar contenido de forma independiente.

Pilot Era también cuenta con conexión Wi-Fi de banda dual, celular y Ethernet, para poder transmitir contenido panorámico 4K sin computadora o teléfono inteligente. Además, puede grabar mientras hacemos transmisión en vivo. El concepto de diseño de Pilot Era se centra en mejorar la eficiencia. A diferencia de otras cámaras tradicionales de nivel profesional 360, no requiere ningún procesamiento posterior en la computadora: Hace videos y fotos panorámicas de 8K y las une automáticamente dentro de la cámara.

Al ser una cámara preparada para Google Street View, Pilot Era está optimizada para los fotógrafos de Street View. Cuenta con GPS ultra preciso incorporado, admite líneas azules en el modo de video de Street View y carga con un clic al servidor de Google Maps.

Su formato es bastante compacto, y solo pesa 690 g. Cuenta con 512 GB de almacenamiento UFS y puede almacenar más de 6.5 horas de videos de 8K o 26.000 fotos panorámicas. La batería extraíble de 7.200 mAh incorporada en Pilot Era, puede grabar hasta 3.5 horas de video de 8K.

La campaña no está activa, por lo que no sabemos el precio con el que saldrá a la venta. En estos momentos, en su página de lanzamiento, ofrecen 800 euros de descuento para los primeros interesados, lo que ya deja claro que no estamos hablando de ninguna baratija (seguramente rondará los 3.000 dólares).

Fuente: wwwhatsnew.com