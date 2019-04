Profesora inicia huelga reclamando atención médica

PROFESORA INICIA HUELGA DE HAMBRE, CON LÁGRIMAS RECLAMA ATENCIÓN MÉDICA Y EXÁMENES

Wilma Beatriz Huaita, profesora de 34 años decidió ingresar en una huelga de hambre en la Caja Nacional denunciando la falta de equipos para realizarle exámenes de colonoscopía y endoscopía.

La paciente dice que lo médicos le dijeron que vuelva el 20 de mayo para el examen de colonoscopía y que el examen de endoscopía tiene que realizárselo con un médico particular porque no cuentan con esos equipos en la caja de salud. Con lágrimas pide ayuda y dice que ha tenido que pagar sus recetas y medicamentos porque en la caja le dijeron que no habían los remedios, la paciente dice que no quiere morir porque tiene 2 hijos.

Fuente: Detrás de la Verdad