Rivero aclaró que el juicio contra Ceballos es por incumplir la Constitución y no por la denuncia de violencia

Momentos después de que el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos, acusado por violencia intrafamilar, señalara que no renunciará a su cargo y denunciara que se busca “destruir a su familia”; la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero (MAS), salió al frente para aclarar que el juicio de responsabilidades en contra de Ceballos, se refiere al incumplimiento de los mandatos de la Constitución Política del Estado y no al hecho particular que enfrenta en el ámbito penal.

Rivero puntualizó que la denuncia que presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional es “por incumplimiento de deberes”, sobre todo porque se trata de un alto magistrado del Tribunal Constitucional, que “está llamado por la propia Constitución a ser el garante del respeto, la protección y la vigencia de los Derechos Humanos, y en este caso de los derechos de las mujeres”.

"Nosotros no estamos interfiriendo en absoluto en el proceso penal que se lleva a cabo por el hecho de violencia concreto. Lo estamos enjuiciando porque al ser una alta autoridad tiene el deber de conocer y de respetar la constitución y los convenios internacionales en materia de Derechos Humanos que protegen a las mujeres", aclaró la diputada.

Según Rivero, el tribuno “está incumpliendo la convención para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer”. La diputada también se refirió a las declaraciones de Ceballos, quien aseguró que se defenderá y que se busca destruir a su familia; al respecto, puntualizó que en el juicio de responsabilidades no se refiere al problema particular familiar que se investiga en el campo penal.

“Acabo de escuchar unas declaraciones suyas en las que refiere que lo que se pretende es destruir su familia, yo no he mencionado en lo más mínimo a su familia y no debe ser así; el juicio de responsabilidades es porque este magistrado desconoce, vulnera e incumple la Constitución, además el que por encima de cualquiera tiene el deber de cumplirla, respetarla y hacerla cumplir” reiteró.

Añadió que fue el mismo Ceballos quien destruyó su propia vida personal y también está destruyendo su vida profesional al querer mantenerse en el cargo a pesar de haber sido denunciado e investigado por violencia doméstica.

“Él ha destruido su vida personal y está destruyendo su vida profesional al querer mantenerse en el cargo sin tener la idoneidad para estar ahí y desconociendo la Constitución”, aseveró Rivero.

Precisamente fue la Diputada del MAS la que, ayer, formalizó la denuncia para iniciar un juicio de responsabilidades contra el magistrado Ceballos. Dicha denuncia fue remitida a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja y, en caso de ser aceptada, podrá derivar, incluso, en la destitución del Tribuno.

El pasado 10 de marzo, la esposa de Ceballos presentó una denuncia contra el magistrado por violencia familiar, aunque días después desistió de la demanda.

La Fiscalía continuó con las investigaciones de oficio. Empero, el martes, mediante memorial al juez, hizo conocer que llegaron a una conciliación y solicitó sin éxito cerrar la investigación penal.

