Sabiduría popular

Los refranes, dichos populares y proverbios son la mejor expresión de la sabiduría universal, un legado que no siempre se toma en cuenta, pese a que andan en boca de todos. En algunas regiones andinas dicen “Cuida que la vaina no te salga más cara que el sable”. Es la mejor recomendación para alguien que hace negocios, que administra una empresa o que busca hacer economía, es decir, permitir que rindan mejor los recursos, siempre escasos. En otras palabras, si el presidente Morales hubiera utilizado el dinero que gastó en los 33 viajes que hizo en los últimos 15 meses para invertirlos en negocios productivos, tal vez el Gobierno no estuviera tan desesperado por conseguir inversiones extranjeras, fórmula con la que pretende frenar la creciente iliquidez que ya comienza a sentirse con fuerza en el país. Ya todos sabemos lo que cuesta cada minuto de operaciones de los aviones y los helicópteros en los que se desplaza el jefe de Estado y ese dinero lamentablemente no tendrá un retorno, mucho menos cuando los destinos favoritos del primer mandatario han sido Cuba y Venezuela. “Dime con quien andas…” y no queda más que decir.

Fuente: eldia.com.bo