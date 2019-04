Son da alas al Tottenham y pone al Manchester City en apuros

El Tottenham tiene un plan para sobrevivir a Kane. Cuando el delantero inglés no está, Son se pone el traje de goleador y de superhéroe ‘spur’. Pochettino le llama a filas y el surcoreano no hace objeción de conciencia. ‘Mojó’ ante el Dortmund en octavos con Kane en la grada y repitió frente al City en cuartos con la estrella londinense herida en su tobillo izquierdo. El ex del Leverkusen puso el punto final al guion de Pochettino. El argentino escribió un partido de presión y seguridad defensiva ante Guardiola y anuló a los ‘citizens’ logrando un triunfo (1-0) que pone en aprietos al City. Los de Pep tendrán que buscar la remontada en la vuelta… aunque la montaña a escalar es menor que hace un año ante el Liverpool.

El duelo de los banquillos en la City lo ganó Pochettino. Guardiola dejó fuera a De Bruyne, Sané, Bernardo Silva… dibujando un once novedoso que sucumbió en su primera visita al nuevo estadio ‘spur’. En la primera noche europea del Tottenham en su moderna casa, los londinenses se vinieron arriba. Y eso que los ‘citizens’ tuvieron el primero cerca. Sterling disparó y el balón tocó en la mano de Rose.Kuipers consultó al VAR y señaló penalti. Pero desde los once metros Lloris frenó a un Agüero que volvió sin suerte. Al meta francés no le han metido ni uno de los tres penaltis que le han tirado en 2019. Es un muro.

El Tottenham subió la intensidad de su propuesta y hasta le quitó el esférico al City en varias fases. La vanguardia celeste no tuvo el brillo ni la frescura habitual. Sin el intercambio de golpes típico de la Premier, los ‘spurs’ cortocircuitaron el flujo de pases visitante. Delph pisó involuntariamente a Kane en el tobillo izquierdo mandándole a los vestuarios. Pochettino no se lo creía y le recriminó su acción. Las opciones del Tottenham parecían disminuir… pero apareció Son.

Con el City rondando a Lloris, el surcoreano se inventó la diana ganadora. Agarró el balón en la línea, caracoleó y fusiló a Ederson. Golazo. Su tanto 18 de la campaña le dio el premio a unos ‘spurs’ que resistieron. El Tottenham resistió y guardó su ventaja aunque todo está abierto. Un tesoro para visitar el Etihad. Un cuerpo de ventaja en la carrera de las semifinales para el conjunto londinense. El ‘cuádruple’ al que aspiran Guardiola y sus pupilos está en cuarentena tras un duelo con control pero sin ‘punch’. La Champions no perdona una noche irregular. El Tottenham es un hueso… hasta sin Kane. Ya lo dijo Pep.

Fuente: https://www.marca.com