A Torrico no le asusta demanda de Perrogón por difamación

Jazmany Torrico dice no le afecta no estar libre, no le asusta demanda por difamación de Roberto Perrogón

El abogado Jazmany Torrico recluido en la carcel de San Sebastián en Cochabamba conocido por sus métodos no muy ortodoxos para cobrar las deudas de sus clientes, se ratificó en su denuncia contra el presentador de noticias, Roberto Perrogón y dijo que no le asusta el anuncio de un proceso penal por difamación, solo estoy diciendo la verdad manifestó el jurista, quien relató pasajes de la supuesta conversación con el comunicador.

Fuente: Detrás de la Verdad

