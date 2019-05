Así está cambiando la contratación laboral: las nuevas reglas del empleo

Foto: iStock.

También ha cambiado, como es lógico, la manera de enfrentarse al currículum vitae que, al fin y al cabo, es la carta de presentación. A día de hoy es mucho más efectivo enviarlo por mail que hacerlo en mano, y continuamente oímos consejos sobre cómo debemos hacerlo (no hay que redactar más de dos hojas si eres joven, unos dicen que debe incluirse foto y otros son defensores acérrimos de que no se haga, y así con todo). En una publicación reciente de LinkedIn Influencer, Alistair Cox, CEO de la firma de reclutamiento global Hays puntualizó la importancia de añadir palabras clave y habilidades, que serán la moneda del nuevo escenario que estamos viviendo.

El sesgo

En el futuro serán tanto hombres como máquinas los que reciban nuestro currículum, y de hecho ya está comenzando a ponerse en práctica. ¿El problema? Según informa ‘We Forum‘: el sesgo. Por ejemplo, se ha demostrado que en el mercado laboral de EEUU los hombres afroamericanos son sistemáticamente discriminados. Y no tiene nada que ver con los responsables de RRHH, sino con los algoritmos utilizados. Por ejemplo, el que Amazon empleó entre 2014 y 2017 para evaluar a los solicitantes de empleo presuntamente penalizó palabras como «mujeres», con el resultado que puedes suponer.

Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? En la actualidad, los reclutadores de grandes empresas como Target, Hilton, Cisco, PepsiCo y Amazon utilizan herramientas de contratación predictiva para reducir el tiempo y el coste, y para aumentar hipotéticamente la calidad y la permanencia de cada nuevo empleado. Comprender en qué puntos los algoritmos entran en juego en el proceso de contratación puede ayudar a identificar los orígenes del sesgo.

El proceso de contratación es complejo y no se basa en un único paso. Implica muchas decisiones pequeñas que culminan con la oferta de trabajo. Primero, como es lógico, hay que conseguir un grupo sólido de solicitantes (mediante anuncios, búsquedas activas…). En el segundo paso ya hablamos de selección, y ahí si es crucial el algoritmo y el sesgo es el que puede hacer que tu solicitud sea descartada, ya sea por años de experiencia, idiomas, o países en los que se ha trabajado. Los algoritmos se utilizan para limitar la selección de candidatos automáticamente, no de forma afirmativa, sino rechazando a los que no encajan.

El sesgo de contratación viene dado, a veces, por los algoritmos. De 2014 a 2017 Amazon penalizó la palabra ‘mujer’ a la hora de buscar candidatos

Si has superado el proceso de selección, (enhorabuena) se te puede invitar a una entrevista que también podría utilizar diferentes algoritmos para respaldar la decisión de selección final del responsable de Recursos Humanos. HireVue, una empresa con sede en EEUU, evalúa a los candidatos según las palabras clave, las expresiones faciales y los tonos que utilizan en las entrevistas de vídeo. Si pasas esa entrevista es probable que sigas a un siguiente nivel en el que tendrás otra, pero en esta ocasión cara a cara, donde ya te harán una oferta.

¿Usar algoritmos hace que el sistema sea menos imparcial? A veces, se rastrea y busca un candidato concreto que cumpla una serie de requisitos. En algunos países, estos algoritmos sirven para leer unos formatos específicos de currículum. Por ejemplo, en Japón existe una plantilla única que se denomina Rirekisho. En realidad, antes de la llegada de la inteligencia artificial también se hacía sesgo, al fin y al cabo lo que se busca es el candidato que más se ajuste a lo que se pide, ya sean idiomas, competencias, habilidades o países en los que se ha estado. Es la única manera de dar con el candidato «correcto».

Recomendaciones

Asegúrate de que tu CV está perfecto. Eso quiere decir que la fotografía debe ser la apropiada. Evalúa la longitud, el diseño, el formato, para que sean los más apropiados.

Adapta el lenguaje al de la oferta en cuestión, y también tus habilidades.

Incluye información clave. Lo que no está, no podrá ser evaluado. Por ejemplo, menciona el mes y el año para cada puesto que ocupaste en lugar de solo el año.

Evita gráficos o letras extrañas que no sean verdaderamente legibles.

¡Mucha suerte!

