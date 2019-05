Bolivia: marchas y un posible paro, las últimas cartas de la oposición para lograr la renuncia del tribunal que habilitó a Evo Morales para la reelección

Sin embargo, una fuente del Tribunal Supremo Electoral explicó a Infobae que el pedido no es técnica ni jurídicamente viable, ya que el tiempo no alcanza ahora para realizar convocatorias ni designaciones en la Asamblea Legislativa y se arriesgaría la elección de octubre. «El pedido cívico y de algunos opositores pudo tener efecto el año pasado, pero ahora no. Además, hay normas que establecen las causas de la pérdida del mandato de los vocales y estas no incluyen la solicitud ciudadana de renuncia», afirmó.