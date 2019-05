Brutal agresión: Una menor de 12 años es golpeada por sus compañeras en Argentina

A metros de un colegio de Tigre le pegaron brutalmente a una alumnita de 12 años frente a su hermano de 15. Las tres agresoras, de 15 a 19, la esperaron a la salida de la escuela, la siguieron durante una cuadra y media sin que la víctima se diera cuenta y la atacaron por la espalda.

Antes de que termine la jornada escolar, este último miércoles al mediodía, en la escuela media N° 7, situada en la localidad bonaerense de Rincón de Milberg, los rumores sobre una golpiza contra una menor de 12 años ya rondaban por los pasillos. La información llegó a oídos del hermano mayor de la nena, quien la esperó en la puerta del establecimiento para acompañar a su pariente hasta su casa, según informaron familiares de los involucrados a Crónica.

Las alumnas estudian en la escuela media N° 7. (Google Street View)

Cuando la menor, que cursa primer año, y su hermano ya estaban a una cuadra y media del colegio, situado en la calle Isleños al 2946, fueron atacados por la espalda por tres alumnas a la vista de vecinos y otros estudiantes del instituto, que ya tenían preparados sus teléfonos celulares para grabar la secuencia.

Una de las violentas se acercó furiosa hacia los hermanos que estaban caminando y le propinó una trompada en el rostro al adolescente de 15 años. Mientras tanto, otra de las agresoras aprovechó la distracción para atacar contra la nena.

En el archivo difundido, puede observarse cómo una joven vestida con un buzo blanco, una bufanda y una calza negra, ataca a la pequeña y le propina varios golpes en su cara y cuerpo. El hermano de la víctima, desesperado por querer ayudar, estaba retenido por las otras dos cómplices del ataque.

Cuando el adolescente logró desprenderse de las manos de las agresoras al grito de «es mi hermana y yo la voy a defender», la víctima ya estaba tirada en la calle recibiendo brutales patadas preguntando, quebrada en llanto: «¿Qué te pasa conmigo?». La agresora se separó de la menor cuando vio al joven acercarse y se fue, sin antes advertir: «conmigo no te metas más porque te voy a romper la boca».

El padre de los hermanos, Daniel de 39 años, manifestó que su hija permanece en su casa y no volverá al establecimiento hasta que se tomen las medidas correspondientes. Agregó que la menor tiene la cara completamente hinchada por los golpes y aseguró a Crónica: «Hoy fue mi hija, mañana puede ser cualquiera. Mi nena no sabe por qué la atacaron, no las conocía. La atacaron por que sí, no recibió ninguna amenaza previa».

La nena golpeada aún no regresa al colegio.

Las acusadas, identificadas como B. C., L. C. y C. F., fueron denunciadas en la Comisaría N° 1 de Tigre. En el establecimiento educativo, no aplicaron sanciones contra las violentas. La familia de las víctimas reclaman que las acusadas, dos de sexto año y una de tercero, sean desvinculadas del colegio.

Desfiguran a alumnita y retienen a su hermano para que no la defienda pic.twitter.com/oYGvPO43Yr — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) May 23, 2019

Antecedentes de violencia

Los familiares de los hermanos involucrados en la pelea publicaron en su red social de Facebook el video que muestra la terrible agresión contra los menores. A raíz de esta denuncia, padres de alumnos y ex estudiantes de la institución aseguraron haber tenido algún tipo de problema con las acusadas.

«Varias estudiantes tuvieron que irse de la escuela por miedo a estas violentas, golpearon a varias chicas. Las que se tienen que ir son ellas, pero nadie las sanciona, están protegidas», denunció un hombre.

En tanto, otro usuario agregó: «No cambian más esas pibas, siempre hacen lo mismo. Mi hija estudiaba en ese colegio y vivía con problemas por culpa de esas chicas. Buscan problemas donde no hay. Siempre le pegan a menores».

«Son vecinas mías, a una amiga también le pegaron. Son patoteras. Tienen varias denuncias en su contra pero nadie hace nada», agregó otro.

Pese a que se acumulan las denuncias, las alumnas permanecen en el colegio y presencian las clases con normalidad junto al resto de los estudiantes.

Fuente: https://www.cronica.com.ar